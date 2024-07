Már itthon is testőr védi Szoboszlait

A biztonsági ember a focista minden lépését követi.

Már itthon is minden lépését vigyázzák Szoboszlai Dominiknak, akinek testi épségét saját testőre felügyeli.





A Sportál írta meg, hogy a magyar válogatott csapatkapitányát ezúttal a siófoki Neoton Família-koncerten kísérte ugyanaz az ember, aki korábban az Európa-bajnokságon, a csapat németországi bázisán is felbukkant mellette még biciklizés közben is. Sőt, már januárban, az Operaházban is ott volt a Liverpool játékosa mellett, amikor az hazalátogatott, hogy átvegye az év férfi sportolójának járó díját.

„Ezen a szinten ez teljesen megszokott. Ha hazamegy, akkor például Szalah sem sétálgat őrizet nélkül Egyiptomban sehol” – idézett a lap egy, a játékoshoz közel álló, neve elhallgatását kérő személyt.

A testőr nemcsak a sok embert vonzó eseményekre, hanem mindenhová elkíséri Szoboszlait. Ez mondhatni teljesen természetes: a Premier League-ben az ilyen szintű játékosok között mindenkinek van saját biztonsági embere. A magyar válogatott csapatkapitányát sztárként kezelik külföldön, és immár sztárként kezelik itthon is.

Az őt óvó biztonsági ember személyét egyelőre titok övezi – ebből is látszik, hogy ez itthon még mindig mennyire érzékeny téma. Ráadásul ritka jelenség: korábban magyar futballistaként Dzsudzsák Balázs volt az, aki mellé felvigyázót rendelt az orosz Anzsi Mahacskala.

„Minden egyedi: egyedi árazás, egyedi esetek, de Szoboszlai Dominik egy kiemelt személy, sokszorosa lehet az órabére az átlagosnak. Ami 15-20 ezer forint per óra, ha egy átlagos személyt, egy átlagos esetet veszünk alapul, de lehet akár napi sok százezer forint per alkalom” – nyilatkozta Tüzes György biztonsági szakértő a Sportálnak:

„A feladata, hogy a védence testi épségére vigyázzon. Szoboszlai esetében a rajongók odamehetnek hozzá autogramot kérni, és ilyenkor sokan közelednek kicsit őrült módján, megölelgetik, ráugrálnak, meghúzzák a ruháját, erőszakosan fotót akarnak készíteni vele... Azért ugye ezeknek a személyeknek is van magánéletük, meg hangulatuk: van, amikor jó kedvük van, és szívesen osztogatnak aláírást, de van, amikor egyáltalán nem” – tette hozzá.