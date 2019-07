Már csak szűk egy nap maradt jegyet igényelni a jövő évi Eb-re

Ha a válogatott nem jut ki, a magyarok csak péntekig jelentkezhetnek az Eb-re.

A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság első jegyigénylési szakasza pénteken véget ér, és Szabó Gergő, az MLSZ sajtófőnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a válogatott nem jut ki, itthonról nem lesz több lehetősége a szurkolóknak belépőért jelentkezni a budapesti mérkőzésekre sem, számolt be róla az m4sport.hu.

A következő értékesítési időszak decemberben következik, majd jövőre is nyílik még egy ablak, azonban jóval korlátozottabb lehetőségekkel.

- Mi magyarok, már csak akkor igényelhetünk jegyet, ha a magyar válogatott kvalifikálja magát az Európa-bajnokságra. Tehát azoknak a rendező vagy akár nem rendező országoknak, amelyeknek a szurkolói jegyhez szeretnének jutni, és a válogatottjuk nem fog kijutni az Európa-bajnokságra, azoknak ez a mostani, pénteken 14 óráig tartó jegyigénylési fázis az egyetlen, amikor jegyet tudnak igényelni – hangsúlyozta Szabó Gergő az M4 Sport stúdiójában.

Nyomatékosan jelezte, aki mindenképpen ott szeretne lenni az Eb-n, és át szeretné élni ezt a hatalmas élményt, melynél a hab a tortán az lenne, ha a magyar válogatott is kijutna, az még ebben a szakaszban jelentkezzen belépőért.

- Már csak azért is, mert később, ha valamiért úgy dönt az illető, hogy mégsem akar, vagy nem tud kimenni az adott mérkőzésre, az UEFA a jövő év folyamán lehetőséget fog arra biztosítani, hogy a saját hivatalos felületén névértékén értékesítse , tehát amennyiért vette a jegyet. Ami ugye a vásárlónak is jó, hiszen biztosan nem hamis jegyet kap, és az eladónak is, hisz’ biztosan a pénzéhez jut.

Aki pedig ezek után kedvet érez, az az UEFA oldalára kattintva igényelhet belépőt.

