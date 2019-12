Már csak egy orvosi vizsgálat választja el a Salzburg játékosát a Liverpooltól

A támadó akár már az Everton ellen pályára léphet új csapatában.

Takumi Minamino szerdán átesik a kötelező orvosi vizsgálatokon a Liverpoolnál, mielőtt aláírná a szerződését új csapatánál.

A Goal információi szerint Vörösök 7.25 millió fontot fizetnek a középpályán és a támadósorban is bevethető japán játékosért, aki hivatalosan január 1-jén csatlakozik az együtteshez, és akár már a városi rivális Everton ellleni FA-kupa meccsen is pályára léphet.

A 24 éves játékost a mellett többek között a is figyelte, de a Vörösök kiváló kapcsolatot ápolnak a Salzburggal, így hamarabb szereztek tudomást a szerződésében szereplő meglepően alacsony kivásárlási árról.

A címvédője már Japánban is figyelte Minaminót, akire fontos szerep hárulhat a szezon második felében.

Az univerzális támadó érkezése egyben azt is jelenti, hogy Curtis Jones és Rhian Brewster is kölcsönbe kerülhet a januári átigazolási időszakban a több játéklehetőség jegyében. A két játékos iránt a Swansea City és a Leeds United is érdeklődik.

