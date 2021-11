Már a játékosok is lázadnak Solskjaer ellen

A Manchester United a hétvégén kikapott a városi rivális Citytől, legutóbbi hat meccséből négyet vesztesen zárt Solskjaer együttese. Nem csoda, hogy egyre többet hallani arról, hogy hamarosan meneszthetik.



Eddig a hírek legalább arról szóltak, hogy a játékosokkal remek a kapcsolata, most azonban úgy tűnik már ez sem igaz. Bruno Fernandes a Daily Mail szerint végtelenül csalódott amiatt, hogy nem látja az irányvonalat, hogy mit is akarna játszani a klub. Cristiano Ronaldo pedig értetlenül áll klub színvonalának csökkenése előtt.



Eközben pedig egyre több játékos áll ki a kevés lehetőséghez jutó Donny van de Beek mellett.



A növekvő nyomás ellenére a The Guardian azt állítja, Solskjaer biztos abban, hogy továbbra is ő irányítja a csapatot, és ő ül majd a padon legközelebb is, amikor a United november 20-án a Watforddal találkozik.

