Manchesterben kegyvesztett támadót szerezne meg a Spurs

Továbbra sem találja helyét a csapatban.

Hullámvölgyekkel teli Jadon Sancho Manchester Unitedes karrierje. Az angol válogatott támadó meg sem közelíti a Dortmundban mutatott formáját, így kifele áll a szekere rúdja a Vörös Ördögöktől.

Az angol Daily Star portál szerint a Manchesterben lévő támadót értékesíthetik a következő átigazolási időszakban. Erik Ten Hag vezetőedző szezon közben is próbálta segíteni a fiatal játékosát, sőt Hollandiába is elküldte, hogy lélektanilag és fizikálisan is a legmagasabb színvonalon legyen. Sancho formája csak részlegesen javult, így folyamatosan kikerült a kezdő felállásokból. Forma ingadozása miatt már az angol keretbe sem kapott meghívót.

A 23 éves szélsőnek lehetőséget adott Antony sérülése, így az FA-kupadöntőben akár bizonyíthatott is volna. Azonban nem élt a lehetőséggel, csapata elvesztette a finálét. A manchesteri tulajdonosváltás még továbbra sem történt meg, így Erik Ten Hagnak kell gondoskodni az anyagiak megteremtéséről. Korábban 73 millió fontért vették a támadót, most 60 millióért már eladnák.

Így jön képbe az új edzővel építkező Tottenham Hotspur. A londoni alakulat Ange Postecoglouval tervezi a következő évet és egy meglepetés igazolással szeretnének újra legnagyobbak között lenni. A portál értesülései szerint 50 millió fontot szeretnének Jadon Sancho játékjogáért kifizetni. Habár az említetett összegek között még van különbség, az álláspontok közeledhetnek. A Spurs egy másik angolt is kinézett magának erre az átigazolási időszakra, James Maddison szerződtetése is képben van.

A korábbi hírek szerint a klubok vezetői amúgy is leülnek majd tárgyalni, hiszen Harry Kane helyzete is tisztázatlan még, hogy jövőre melyik csapatban láthatjuk majd.