Manchesterben húzta be a nap rangadóját a Párizs, továbbment a Dortmund

A H csoportjában drámai végjáték elé nézünk, ugyanis a elleni győzelmével a kilenc pontossá vált a csoportban, a Lipcse és a MU is ennyit gyűjtött. Az utolsó fordulóban az utóbbi két együttes egymás ellen, a párizsiak a Basaksehirt fogadva küzdenek meg a két kiadó helyért. Ha a franciák behúzzák a saját meccsüket, Gulácsi Péter és Willi Orban csapatának meg kell vernie hazai pályán az éllovas Vörös Ördögöket.

A nap rangadóján Neymar a hatodik percben már megszerezte a vezetést a vendégek számára, ezt Rashford egy megpattanó lövéssel egyenlítette. A 69. és a 70. perc hozta a legnagyobb fordulópontot a mérkőzésen, ekkor egy szöglet utáni szituációt követően Marquinhos vezetést szerzett, egy perccel később pedig Fred duplasárgás kiállítása érte újabb csapásként a manchesterieket. Az emberelőnyben lévő párizsiak a 91. percben kontrából meglődulva Neymar révén be is biztosították a győzelmet az Old Traffordon. A csoport másik meccsén a Lipcse nagyon szoros és fontos győzelmet aratott a Fatih Terim stadionban.

Az est másik izgalmas meccsén a Dortmund 1-1-es döntetlenre végzett a Lazio ellen, így a németek elszalasztották a korai csoportgyőzelmet - az viszont már biztos, hogy továbbjutottak a csoportból. Nagy érvágást jelent nekik azonban a friss Golden Boy, Erling Haaland izomsérülése, amelyről röviddel a meccs előtt számolt be a Dortmund. Egy hónapig biztosan nem játszhat a kiváló formában játszó norvég. Máris eljött a 16 éves Moukoko ideje?

A Signal Iduna Parkban rendezett meccsen egyébként a félidő előtti percben szerezte meg Raphael Guerreiro góljával a Dortmund - a 67. minutumban ezt Immobile - mi másból, mint 11-esből - egyenlítette. A rómaiak az utolsó fordulóban a Brugge csapatát fogadják, egy döntetlen is elég lenne nekik a továbbjutáshoz, de a Dortmund oroszországi botlása esetén még a csoportgyőzelem is meglehet nekik. A Zenit biztos sereghajtóként végez a kvartettben.