Manchester United: Solskjaer elmenekült Angliából, már senki sem hisz benne

A Manchester United a hétvégén 2–0-ra kikapott a városi rivális Citytől, legutóbbi hat meccséből négyet vesztesen zárt Ole Gunnar Solskjaer együttese. Nem csoda, hogy egyre többet hallani arról, hogy hamarosan meneszthetik. A Mirror információ szerint a norvég edző a válogatott szünetet kihasználva családjával hazautazott, hogy megszabaduljon a nyomástól, ami a vörös ördögök kispadján nehezedik rá. Solskjaer elmenekülése pedig újabb pletykákat indított el, sajtóhírek szerint már a játékosok és a klub is az edzőváltásra készülnek



Az utóbbi időszak nem a Manchester United-é volt, nemcsak a Ligakupából estek ki Ronaldóék, de a BL-ben sem jutottak még tovább a csoportból, és már a bajnokságban is kilenc pontos a hátrányuk a listavezető Chelsea mögött.

A növekvő nyomás ellenére a The Guardian azt állítja, Solskjaer biztos abban, hogy továbbra is ő irányítja a csapatot, és ő ül majd a padon legközelebb is, amikor a United november 20-án a Watforddal találkozik.

