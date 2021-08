Manchester United: Ronaldo érkezése miatt többen is távozhatnak

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Cristiano Ronaldo érkezése hatalmas öröm a Manchester Unitednak, és szurkolóknak is, azonban van néhány játékos, aki nem túlságosan örül az ötszörös aranylabdás visszatérésének.

A The Sun híreit mindig fenntartással kell kezelni, de az angol lap szerint Daniel James egy rövid időre elhagyhatja a Vörös Ördögöket. A walesi szélső úgy érzi, hogy a portugál világsztár érkezésével még kevesebb játéklehetőséget kapna, a The Sun szerint pedig a Leeds és az Everton is szívesen kölcsön venné a játékost.

A másik távozó Jesse Lingard lehet. A támadó középpályás az előző félévet a West Ham Unitednál töltötte kölcsönben, a Daily Star információi pedig David Moyesék megpróbálják megszerezni ─ most már végleg ─ az angol válogatott játékost. Azonban az üzlet nem biztos, hogy sikerülni fog, mivel a kalapácsosok nyomott árat hajlandóak csak fizetni a játékosért, hiszen szerintük a Unitednak már akkora szüksége a játékmesterre, mint Ronaldo érkezése előtt.

