Ez most komoly? Louis van Gaal a FIFA-videójátékban miatt igazolt le egy játékost

Nem mindennapi történetet osztott meg a Manchester United egykori játékosa, Nicky Butt. A The Good, The Bad and The Football podcastben épp azt magyarázta, hogy a labdarúgásról szóló videójátékoknak hála a mai fiatalok "fotelmegfigyelőkké" váltak.

Ezt állítása szerint a Manchester United egykori vezetőedzője, Louis van Gaal is megtapasztalta, amikor az unokája segített neki leigazolni Marcos Rojót. "Nyilvánvaló, hogy Van Gaal az unokáján keresztül vett meg egy játékost. Az argentin Marcos Rojót a FIFA-videójáték alapján ajánlotta be neki."

Igaz, a belső védő már a 2014-es világbajnokságon és a portugál élvonalban is megmutatta tehetségét, így nem vásárolt zsákbamacskát az angol rekordbajnok.

Ráadásul a holland tréner később bővebben is kifejtette, hogy melyek Rojo azon erősségei, amelyeket a játékának elemzése során megláttak benne.

"Belső védőként és balhátvédként is megállja a helyét. Megvan a képessége, a fizikalitása, és az akarata, hogy fejlődjön. Ez azt jelenti, hogy nagyon fényes jövő áll előtte.

A 2014 augusztusában a Sportingtól 20 millió euró ellenében szerződtetett Rojo végül 122 találkozón ölthette magára a Vörös Ördögök mezét. Ez idő alatt az FA-kupát és az Európa-ligát is elhódította a klubbal.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.