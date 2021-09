Manchester United: ezt a mezszámot kapta Ronaldo

Ronaldo régi-új mezszámában csilloghat az Old Traffordon.

Az átigazolási időszak egyik legnagyobb meglepetését Cristiano Ronaldo szolgáltatta, a portugál szupersztár elhagyta a Juventust és visszatért egykori sikerei helyszínére, a Manchester Unitedbe.

Azonban nem volt biztos, hogy melyik mezszámot kapja majd meg Ronaldo, hiszen az ikonikus hetes ─ amit annak idején is viselt ─, jelenleg Edinson Cavani tulajdona. Azonban a vörös ördögök hivatalos közösségi oldalukon jelentették be, hogy az ötszörös aranylabdás játékos mégis megkapja a hetest, Edinson Cavani pedig a 21-est fogja viselni ─ azt a számot, amiben az uruguayi válogatottban is játszani szokott.

Ronaldo 2003-ban mutatkozott be a Vörös Ördögöknél, és 292 mérkőzésen 118 gólt szerzett, mielőtt 2009 nyarán eligazolt volna a Real Madridhoz. A portugál klasszis első Bajnokok Ligája címét, és első aranylabdáját is az United színeiben szerezte meg 2008-ban, és most 12 év után hazatért oda, ahol minden elkezdődött.

