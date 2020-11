Mámor és bukás - Maradona és a Napoli igaz története

Zokog Argentína, gyászol a futballvilág - elhunyt minden idők egyik legjobb játékosa Diego Armando Maradona. Pályafutása legnagyobb sikerét az argentin válogatottal érte el, az 1986-is mexikói világbajnokság megnyerésével, ám legszebb éveit Dél-Olaszországban töltötte.

„Jó estét nápolyiak! Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Forza !” – ezek Maradona első szavai Nápolyban, hivatalos bemutatásakor, miközben a lelátókon 70 ezer ember üvöltötte, hogy ’ho visto Maradona, ho visto Maradona’, azaz, ’láttam Maradonát’.

Az első naptól fogva otthon érezte magát Nápolyban. Buenos Aires tartományának egyik szegénynegyedében Villa Fioritóban nőtt fel, egy olyan túlzsúfolt negyedben, ahol nem volt tiszta víz, munka és élelem. Az embereknek egyetlen célja lehetett, a túlélés.

