Májusban négyet vágott a Real Madridnak, most szerződtette az Atlético – HIVATALOS!

Alexander Sörloth négyéves szerződést írt alá a Matracosokkal.

Az Atlético Madrid négyéves szerződést kötött az ugyancsak a La ligában szereplő Villarreal csatárával, Alexander Sörlothtal – közölte szombaton mindkét klub.

A 28 éves norvég válogatott játékos az előző idényben minden versenysorozatot figyelembe véve 26 gólt szerzett a Villarreal színeiben. A La Ligában 23-szor köszönt be – emellett hat gólpasszt is jegyzett – ezzel második helyen végzett a góllövőlistán a gironai Artem Dovbyk mögött, aki a minap igazolt át Olaszországba, az AS Romához.

Az átigazolási díjat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra a felek, de a spanyol sajtó szerint az Atlético hozzávetőleg 32 millió eurót fizetett az 53-szoros norvég válogatott csatárért, aki májusban mesternégyest szerzett a Real Madrid elleni, 4–4-es döntetlennel zárult bajnokin.

Diego Simeone, a Matracosok edzője azóta keresett középcsatárt, hogy Álvaro Morata a múlt hónapban az AC Milanhoz igazolt.