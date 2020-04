Május elején és zárt kapuk mögött folytatódhat a Bundesliga

Június 30-ig szeretnék befejezni a bajnokságot a németek.

Ahogy az várható volt, Németországban az élvonalbeli, illetve a másodosztályú csapatok elfogadták a Német Labdarúgóliga elnökségének korábbi javaslatát, miszerint április 30-ig függesszék fel a bajnokságokat.

A Kicker úgy tudja, a terv az, hogy május első hétvégéjén, zárt kapuk mögött folytatódhatna az idény.

Egy héttel ezelőtt javasolta a DFL a bajnokság április végéig való felfüggesztését, ezt pedig most, kedden egy videokonferencia keretében az érintett 36 klub vezetősége hivatalosan is elfogadta.

Több csapat

Ez csupán formalitás, más választásuk tulajdonképpen nem is lehetett volna.

„Az volt a tervünk, hogy június 30-ig befejezzük az idényt, s ez az álláspontunk jelenleg is” – fogalmazott Christian Seifert, a DFL első embere.

A Kicker információi szerint május elején ismét útjára indulhat a labda a Bundesligában, ezt szeretnék a csapatok is.

A cikk lejjebb folytatódik

A német szaklap korábban egy tervet is felvázolt, miszerint június végéig be is lehetne fejezni a szezont úgy, hogy közben az európai kupasorozatok is folytatódnak.

Forrás: nemzetisport.hu