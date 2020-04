Május 4-én állnának újra edzésbe a Serie A-ban

Legkésőbb június 7-én szeretnék újraindítani a bajnokságot az olaszok.

Az La Gazzetta dello Sport értesülései szerint május 4-ével kezdhetik a csapatok a felkészülést a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett olasz labdarúgó-bajnokság folytatására, amely így nem sokkal később elrajtolhatna, és júliusban befejeződhetne.

A talján sportnapilap szerint eleinte csak a személyközi távolságtartás jegyében indulnának a tréningek (tehát feltehetőleg mellőzve minden fizikai kontaktot), majd fokozatosan állna vissza minden a megszokotthoz.

Majd mindezek után május 24-én, 31-én, vagy legkésőbb június 7-én kezdődne újra a bajnokság, így a küzdelmek július elején/közepén véget érhetnének.

Több csapat

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) már jelezte, a játékosok esetlegesen lejáró szerződéseit meg fogják hosszabbítani, amennyiben indokolt.

A helyzet azonban így sem egyszerű, hiszen sok légiós hazautazott családjához, így, ha visszatérnének Olaszországba, két hét kötelező házi karantén várna rájuk.

A cikk lejjebb folytatódik

A Gazzetta felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben ez nem lenne elég, jelenleg is több koronavírus-fertőzött van az élvonalbeli kluboknál, például a Juventusnál, ahol Paulo Dybala, Daniele Rugani és Blaise Matuidi is időszakos izoláció elszenvedője.

Forrás: digisport.hu