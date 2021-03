Magyarországról vinne edzőt a hétszeres német bajnok – sajtóhír

Egyre kilátástalanabb helyzetben van a Schalke a Bundesilágban. A kékek utolsó helyen állnak, mindössze kilenc pontjuk van – éppen kétszer ennyi kellene ahhoz, hogy legalább az osztályozót elérjék – és ismét új edzőt keresnek.

A Stuttgart elleni 1–5 után Christian Grossnak is megköszönték a munkát, így a klub immár az ötödik edzőjét keresi ebben az idényben. Egyelőre nem tudni, hogy ki lesz a szerencsétlen, akinek el kell vállalnia a lehetetlen feladatot, de a Kicker szerint van jelölt bőven. Esélyes a kispadra Mike Büskens, aki több alkalommal is volt már beugró és most az U19-es csapat edzőjével Norbert Elgerttel lehet rövid távú megoldás.

Aki akár tovább is élvezhetné ezt a csodás feladatot, az Steffen Baumgart, ám ő jelenleg a második ligában szereplő Paderborn szakvezetője. Ha ő nem, akkor Dimitriosz Grammozisz is leülhet a padra – ő legutóbb a Darmstad edzője volt.

A Kicker rajtuk kívül megemlíti Michael Borist, az MTK vezetőedzőjét, mint aki esélyes lenne a posztra. A német lap szerint a szakembernek van a szerződésében egy záradék, amely szerint el kell engednie őt a magyar klubnak, ha magasabban kvalifikált bajnokságba hívják.

Borist egyébként jól ismerik a kékeknél, hiszen 2010–11-ben a Schalke II vezetőedzője volt.

