Magyarországon sérült meg, lőttek a BVB-őstehetség szezonjának

A Borussia Dortmundnak űgy tűnik nincs elég problémája, most a 16 éves támadójuk szezonja is véget ért. Youssoufa Moukoko ebben az idényben már nem lép pályára - jelentette be a klub hétfőn.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Minden idők legfiatalabb Bundesliga-debütánsa és gólszerzője Magyarországon, az U21-es magyar-német EB-meccs záróedzésén sérült meg, ki is hagyta a csoportmérkőzéseket.

Moukoko 14 bajnokin három gólt szerzett, csapata pedig a Frankfurt mögött hét ponttal lemaradva csak az EL-indulást érő ötödik helyen áll.

A Dortmund a Bajnokok Ligájában még versenyben van, kedden este a Manchester City otthonában játssza a negyeddöntő első mérkőzését.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester City a Dortmund elleni meccs toronymagas esélyese. Ha két góllal győznek, pénzed majd' kétszeresét (1,92) nyerheted vissza.