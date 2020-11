Magyarország legyőzte a törököket is, megnyerte a Nemzetek Ligája csoportját

A magyar válogatott nagy reményekkel vágott neki a Törökország elleni mérkőzésnek. Marco Rossi továbbra sem lehetett ott a pálya szélén, őt ezúttal is Gera Zoltán helyettesítette.

A mérkőzés első helyzetét Calhanoglu szabadrúgása után jegyezhettük fel, ezt Dibusz másodszorra birtokba is tudta venni. Ezt követően a magyar válogatott dominált jobban, Nikolicsnak és Kalmárnak voltak kapuralövési kísérletei, kis szerencsével több nagyobb helyzetet is kidolgozhattunk volna - az utolsó passzok pontatlansága miatt ez nem sikerült. Törökország az első félidő vége előtt jobban játékba lendült, többet birtokolta a labdát a magyar térfélen, mint a meccs korábbi szakaszában - gólt azonban nem tudtak szerezni.

A második félidő sokkal eseménydúsabbra sikerült: az első, komolyabb török helyzet után jött a magyar csapat és egy szép támadás végén Sigér Dávid gólja: a Fradi játékosa egy Cseri - Nikolics - Varga támadást követő, kapufáról kipattanó lövést vitt be közelről a török kapuba - ezzel szereztük meg a meccs első, lélektanilag is fontos találatát.

Sigér gólja után a törökök kissé lesokkolódtak, gyorsan duplázhattuk is volna az előnyt. Ez nem jött össze, szerencsénkre a felbátorodó, kiesés ellen küzdő törökök sem tudtak betalálni. A mérkőzés eredménye az utolsó percig nyitott volt - ekkor viszont jött a csereként beállt, Törökországban focizó Varga Kevin, aki egy kontratámadás után bevitte második találatát is.

