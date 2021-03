Magyarok csapnak össze a Bundesligában – Szalai és Sallai találkozik

Sallai Roland csapata, a Freiburg a Szalai Ádámot foglalkoztató Mainz otthonában szerepel a német labdarúgó-bajnokság hétvégi, 25. fordulójában. A Dárdai Pál irányította Hertha BSC-re újabb nehéz feladat vár a Borussia Dortmund vendégeként.

Ami a mainzi meccset illeti, egyik csapat sincs túl jó formában, s bár a nyolcadik helyen álló vendégek számítanak esélyesebbnek, a kiesés ellen küzdő hazaiaknak minden pontra szükségük van, így bizonyára megnehezítik majd a rivális dolgát. A magyar válogatott Sallai a héten szerződést hosszabbított klubjával.

Dárdaiék a múlt heti, Augsburg elleni győzelem után most ismét egy nehezebb ellenféllel találkoznak, a Bajnokok Ligájában hét közben negyeddöntőbe jutott Borussia Dortmund vendégei lesznek, s ott igyekeznek meglepetést okozni. Jelen esetben már a pontszerzés is az lenne. Az éllovas Bayern München a múlt heti, BVB elleni rangadó megnyerését követően szombaton a középcsapatnak számító Werder Bremen otthonában lép pályára, míg a második helyen álló RB Leipzig - amely szerdán, Budapesten búcsúzott a BL-től az FC Liverpool ellenében - vasárnap az Eintracht Frankfurtot fogadja. A tabellán negyedik vendégek a korábbi remeklés után az utóbbi két fordulóban mindössze egy pontot gyűjtöttek, de ezzel együtt is nagyon veszélyes ellenfélnek számítanak. A Lipcsében a kapus, Gulácsi Péter helye biztos, a másik két magyar közül a múlt héten kézfejműtéten átesett Willi Orbán játéka egyelőre kérdéses, míg a frissen igazolt Szoboszlai Dominik bemutatkozására továbbra is várni kell, még lábadozik az ágyéksérüléséből.

Bundesliga, 25. forduló:

péntek:

Augsburg-Borussia Mönchengladbach 20.30

szombat:

Mainz-Freiburg 15.30

Union Berlin-1. FC Köln 15.30

Werder Bremen-Bayern München 15.30

Wolfsburg-Schalke 04 15.30

Borussia Dortmund-Hertha BSC 18.30

vasárnap:

Bayer Leverkusen-Arminia Bielefeld 13.30

RB Leipzig-Eintracht Frankfurt 15.30

VfB Stuttgart-Hoffenheim 18.00