Magyar válogatott támadót igazolt az Újpest – Hivatalos!

Kiss Tamásnak tetszik az irány, amerre a lila-fehér klub elindult.

A kétszeres válogatott Kiss Tamás szerdán az Újpest FC labdarúgócsapatához igazolt.

A klub hivatalos honlapja bejelentésében felidézte, hogy a 22 éves szélső a Gyirmót FC és a Szombathelyi Haladás utánpótlásában nevelkedett, utóbbiból került a Puskás Akadémiához 2018-ban. Az elmúlt öt évben szerepelt kölcsönben a Diósgyőrnél és a holland Cambuur együttesénél is.

Kiss a felnőtt válogatottban 2021-ben játszotta eddigi két mérkőzését,a San Marino és a Lengyelország elleni világbajnoki selejtezőkön. A lengyelek ellen csereként beállva gólpasszt is adott.

„Tetszik az irány, amerre az Újpest elindult, ráadásul Magyarország egyik legnagyobb klubjáról beszélünk, ahol az elmúlt években többen is újjászülettek, és válogatott szintig építették fel újra magukat. Nekem is ez az egyik célom, hiszek magamban, és abban, hogy sokkal többre vagyok képes. Mindezek mellett azt is alig várom, hogy a legendás újpesti szurkolók előtt futhassak ki a Szusza Ferenc Stadion gyepére!” – nyilatkozta az aláírását követően Kiss Tamás, aki a 11-es mezszámot választotta és ma már a csapattal edzett.