Magyar válogatott középpályással erősítene Gera Zoltán korábbi klubja

Callum Stylest nézte ki magának a West Bromwich Albion, amelynek van esélye feljutni a Premier League-be.

Az angol másodosztályú West Bromwich Albion nézte ki magának a harmadik vonalbeli Barnsley magyar válogatott játékosát, Callum Stylest.

A footballfancast.com szerint a 23 éves, több poszton is bevethető játékos masszív erősítést jelentene a West Brom középpályájának. Igaz, a hírek szerint a Premier League-ben egyaránt a kiesés ellen harcoló Burnley és Sheffield United is érdeklődik Styles iránt, így nem lesz egyszerű dolga a birminghami klubnak, amelynek Gera Zoltán személyében korábban már volt magyar válogatott játékosa.

A cikk megjegyezte: meglepő, hogy Styles még mindig a harmadosztályban játszik, hiszen az előző idényben remek teljesítményt nyújtott a másodosztályú Millwall kölcsönjátékosaként.

Mint írták, Styles jelenleg csak 5,4 ezer fontot keres hetente a Barnsleynál, ezt nem lesz nehéz túllicitálni.

A 18-szoros magyar válogatott középpályás nem csak nemzeti csapatunkban alapember, de a klubjában is meghatározó szerepet tölt be a mostani szezonban: 20 tétmeccsen is pályára lépett ősszel, ezeken 3 gólt és 2 asszisztot jegyzett.

A West Bromwich Albion jelenleg a Championship 5. helyén áll, vagyis jelen állás szerint résztvevője lenne a Premier League-be jutásért vívott rájátszásnak.

Mint megírtuk, Callum Stylest legalább nyárig megtartaná a Barnsley, a magyar válogatott középpályás szerződésében azonban van egy kivásárlási záradék. Sajtóhírek szerint valamivel több mint kétmillió font ellenében válthat klubot.