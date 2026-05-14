Jelentős változás a magyar sportközvetítési piacon: Erősít a Sport TV

Új korszak kezdődik 2027-től a hazai sporttelevízióban: az AMC Global Media Central Europe (AMCGM CE) hosszú távú megállapodást kötött, amely alapjaiban rendezi át az európai klubfutball közvetítési jogait Magyarországon.

Az Európa-liga és a Konferencia-liga új otthona

Az UC3-mal és a Relevent Sports-szal kötött egyezség értelmében a Sport TV választhat elsőként az UEFA Európa-liga és az UEFA Konferencia-liga csütörtöki játéknapjainak kínálatából. Ez garanciát jelent arra, hogy a legizgalmasabb rangadók és a legnagyobb érdeklődésre számot tartó összecsapások az AMC csatornáin fussanak.

Miért fontos ez a magyar szurkolóknak?

A hazai nézettséget jelentősen gerjeszti a magyar csapatok szereplése. Különösen igaz ez a Ferencvárosra, amely az elmúlt öt évben stabil résztvevője volt az európai porondnak, és négyszer is bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Az új megállapodás biztosítja, hogy a szurkolók ne maradjanak le a legfontosabb pillanatokról. A kiemelt meccsek mellett az Európa Liga és a Konferencia Liga döntője is elérhető lesz, illetve a csomag összesen 19 élő mérkőzés közvetítését tartalmazza.

Mi várható a 2027-es váltásig?

A rajongóknak addig sem kell nélkülözniük az európai futballt, hiszen a 2026–2027-es idényben a Sport1 és a Sport2 továbbra is kiemelten foglalkozik az UEFA Bajnokok Ligájával, azonban a 2027/28-as szezontól kezdve a Bajnokok Ligája meccsei kizárólag az RTL csatornáin lesznek megtekinthetők.



