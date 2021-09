Magyar Kupa: Uzuni hatot vállalt a Ferencváros kilencgólos győzelméből

Hatvan–Ferencváros 0-9

A MOL Magyar Kupa legjobb 64 csapata között a bajnoki címvédő Ferencváros a megye I-es Hatvan otthonába látogatott.

Peter Stöger némiképp tartalékos kezdőt küldött a pályára, ugyanakkor a Mmaee, Uzuni támadóduó erősnek ígérkezett, mögöttük Laiduni is kezdett, a védelemben pedig Botka és Dvali is, a kaput pedig Bogdán Ádám őrizte, de a 39 esztendős Leandro is szerepet kapott a középpályán.

Az első félórában sok mindent nem jegyezhettünk fel, a ferencvárosi mezőnyfölény csak elvétve okozott némi gólveszélyt.

A 34. percben viszont már megszerezték a vezetést a zöld-fehérek, Laiduni bal oldali beadására érkezett Uzuni, aki kapásból lőtt a hálóba.

Hat perccel később Mmaee keverte meg a hatvani védelmet, passzából pedig ismét Uzuni volt eredményes és duplázta meg a vendég előnyt.

A fordulást követően nem kellett sokat várni, hogy ismét megzörrenjen a háló, ám Uzuni emelése után lest jelzett az asszisztens, így érvénytelenítette az újabb találatot.

Az 50. percben azonban már meglett a mesterhármas a Ferencváros albán támadójának, aki Csontos bal oldali beadását stukkolta a hosszú sarokba.

Az 59. percben jött a negyedik is, egy hazai szöglet után Uzuni robogott el a tizenhatosig, ott Laidunihoz passzolt, aki önzetlenül visszaadta a labdát, így előbbinek nem volt nehéz dolga az üres kapuval szemben.

Ezután mások is feliratkoztak a góllövőlistára, előbb a 18 esztendős Gera Zalán, majd az ő passzából Gavric is betalált. A 76. percben Zubkov harcolt ki büntetőt, melyet Uzuni értékesített, meglőve ezzel saját maja ötödik, csapata hetedik gólját.

Nem sokkal később kapusát is elvesztette a hazai együttes, Uj Milán sérülés miatt nem tudta folytatni, helyét Sáfrán Tamás vette át, akit Uzuni hamar fel is avatott, elvitte mellette a labdát, majd egy védőt is kicselezve meglőtte a nyolcadikat, majd a 86. percben Loncar tett pontot a mérkőzés végére.

MOL Magyar Kupa, legjobb 32 közé jutásért:

FC Hatvan (megye I.) – Ferencváros 0-9

gól: Uzuni (34., 40., 50., 59., 76., 82.), Gera Zalán (70.), Gavric (74.), Loncar (86.)

További eredmények:

Bonyhád (megyei I.)–Pécs (NB II) 0-1

Felsőzsolca (megyei I.)–Kecskemét (NB II) 0-10

Karancslapujtő (megyei I.)–Nagykanizsa (NB III) 0-5

