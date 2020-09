Magyar Kupa: Kenesei Krisztián és a Ráckeve vár a Ferencvárosra

A Pest megyei II. osztályban szereplő Ráckeve lesz a ellenfele a főtábláján. A párharc önmagában pikáns, hiszen a legalacsonyabb osztályú csapat fogadja a legmagasabban jegyzett hazai együttest, de a Ráckevében van egy játékos, aki jónéhány alkalommal szerepelt a zöld-fehérek ellen: Kenesei Krisztián, a 29-szeres válogatott, háromszoros bajnok és háromszoros kupagyőztes támadó, aki nyár óta a szerepel a Csepel-szigeti gárdában.

„Életemben nem követtem még kupasorsolást, de most néztem – nyilatkozta a GOAL Magyarországnak Kenesei Krisztián, aki az , a , a Győr, a ZTE és a Vasas színeiben is összecsapott már a Ferencvárossal. – Nem mondtam semmit csak mosolyogtam. A feleségem mondjuk szólt előre, hogy a Ferencvárossal játszunk majd, igaza lett. Nekem már volt lehetőségem a Ferencváros ellen szerepelni, de a többiek most találkoznak majd első alkalommal a bajnokkal. Általában jól jöttem ki ezekből a meccsekből, a Vasas futballistájaként például háromszor találtam be egy kupameccsen. Kicsit olyan lesz ez nekem, mintha visszatérnék az -be. A klubnak óriási megtiszteltetés lesz ez a mérkőzés, így is kell hozzáállni. Úgy voltam vele, hogy ha NB I-es ellenfelünk lesz, akkor én nem lépek pályára, hagyom a többieket, de ez egy kicsit azért más. Egy félidőt azért vállalnék. Amolyan jutalomjáték lesz ez nekem, kicsit olyan, mintha az MLSZ megszervezte volna a búcsúmeccsem.”

Kenesei Krisztián eddig három bajnokin szerepelt a Ráckevében és négy gólt szerzett, míg a Magyar Kupa Pest megyei-selejtezőjében szintén négyszer volt eredményes.

Az Újpest Iváncsára látogat, a Fehérvár Tiszaföldvárra látogat, a címvédő pedig Tiszaújvárosban kezdi meg a szereplését.

Az első kör párosítása:

Csepel FC–Soroksár SC

Makó FC–PMFC

43. sz. Építők–MTK Budapest

Pápai Perutz FC–ETO FC Győr

Mohácsi TE–Budafoki MTE

Sárvár FC–Kaposvári Rákóczi

Diósjenő SE–Dorogi FC

Mezőkeresztes VSE–ZTE FC

VLS Veszprém–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Toponár SE– FC

Lőrinci VSC–Nyíregyháza Spartacus FC

Szarvaskend SE–Aqvital Csákvár

Tiszakécske LC–DVSC

Sényő-Carnifex FC–Vasas FC

Balatonfüredi FC–DEAC

Szeghalmi FC–Szolnoki MÁV FC

Jászberényi FC–Budaörs

Balassagyarmati VSE–DVTK

Credobus Mosonmagyaróvár–BFC Siófok

Szegedi VSE–Szombatelyi Haladás

Ráckeve VAFC–Ferencvárosi TC

WATI-Kecskéd KSK– Master Good

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Budapest Honvéd

Sárbogárd–Kolorcity Kazincbarcika FC

Tiszaföldvár VSE–MOL Fehérvár

BKV Előre–Szentlőrinc

Kerekegyházi SE–Gyirmót FC Győr

Iváncsa KSE–Újpest FC

Ikarus-Maroshegy–FC Ajka

Mándok VSE– Zsóry FC

FC Hatvan–Paksi FC

Vác FC–Békéscsaba 1912 Előre

Tarpa SC–Komárom VSE

Ceglédi VSE–Rákosmente FC

ASR Gázgyár–Gesztelyi FC

Csornai SE–Dabas-Gyón FC

Fémalk-Dunavarsány–Körösladányi MSK

Zsámbéki SK–THSE-Szabadkikötő

Bodajk–Érdi VSE

FC Dabas–Dunaújváros

Király SE–Bicskei TC

Bátaszék SE–Fehérgyarmat SC

Teskánd KSE–Taksony SE

ESMTK–Tállya KSE

Balmazújvárosi FC–III ker. TVE

Zalaszentgróti VFC–Nagyatádi FC

Kabai Meteorit SE–AC Nagybajom

Kiskunfélegyházi HTK–Majosi SE

Tiszafüredi VSE–Putnok FC

Abda SC-VVFK-BAU–Hódmezővásárhelyi FC

Mezőtúri AFC–Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak

Csácsbozsok-Nemesapáti SE–Szekszárdi UFC

Gyöngyöshalász SE–FC Nagykanizsa

Mátraterenye SE–CSO-KI Sport

Bonyhádi VLC–Monor

SC Sopron–BVSC-Zugló

Füzesgyarmati SK–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

Tihany FC–Kecskeméti TE

Mórahalom VSE–Gyöngyösi ÁK-Mátra Beton

Sajóbábonyi VSE–Eger SE

BTE Felsőzsolca–Clean Way-Gyulai TFC

PTE PEAC–SBTC

Ajka Kristály SE–Lipót Pékség SE

HR-Rent–Kozármisleny-Tatabányai SC

A mérkőzéseket szeptember 18-20-án rendezik.