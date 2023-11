Magyar Kupa: a Debrecen jutott elsőként a nyolcaddöntőbe

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Debrecen 1–0-ra győzött a másodosztályban listavezető ETO FC Győr otthonában a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyedik fordulójának kedd esti, első mérkőzésén.

Viszonylag hamar megszerezhette volna a vezetést a házigazda, ám Claudiu Bumba 8. percben eleresztett lövése csak a felső lécen csattant. Az első félidő végén a vendégek is veszélyeztettek, ám Andrija Majdevac közelről a kapusba lőtt.

Ritkán látható jelenet előzte meg a második játékrészt: az addig a videoszobában ténykedő Pintér Csaba váltotta a megsérült Erdős József játékvezetőt – a VAR-feladatokat a továbbiakban az utóbbi látta el.

A térfélcserét követően is kiegyenlített volt a játék, itt is, ott is akadt helyzet, de gólt csak a debreceniek szereztek: a 85. percben Dzsudzsák Balázs szabadrúgása után Bárány Donát az öt és feles sarkáról visszafejelte a labdát, amit Bévárdi Zsombornak már csak a gólvonal mögé kellett segítenie.

A DVSC lett tehát az egymeccses párharc győztese és – a mezőnyből elsőként – várhatja a nyolcaddöntő sorsolását, amit csütörtökön 21.30-kor tartanak.

Magyar Kupa, 4. forduló (a 16 közé jutásért):

ETO FC Győr (NB II)-Debreceni VSC 0-1 (0-0)

Gólszerző: Bévárdi (85.)