Magasan jegyzett csapatot vert bravúrral az U18-as válogatott

A magyar U18-as válogatott felkészülési mérkőzésen fogadta Svájcot Szombathelyen. Nem a mieink számítottak a mérkőzés esélyesének, azonban Oross Márton tanítványai mindkét félidőben bevették a svájciak kapuját, és végül 2–1-re le is győzték a sokkal esélyesebb vendégeket.

Az MLSZ így számolt be a találkozóról:

Mindkét csapat bátor támadójátékkal kezdte a mérkőzést, nem sokat kellett várni az első lehetőségekre. A 6. percben hatalmas magyar helyzet maradt ki, Gruber Zsombor fordult le védőjéről, de 6 méterről a kapusba lőtte a labdát. A 19. percben a felezővonal közelében szereztünk labdát, Krajcsovics Ábel tört kapura nagy helyzetben, a svájciak csak szabálytalanul tudták szerelni a 16-oson belül. A megítélt büntetőt Gruber végezte el, de gyenge lövését kivédte a jó irányba vetődő svájci kapus.

A folytatásban mezőnyben kiegyenlített volt a játék, de a svájciak több akciójukat tudták helyzettel befejezni, mint a magyar csapat. A 42. percben mégis mi szereztük meg a vezetést, egy bal oldali akció végén Krajcsovics távolról, az oldalvonal közeléből kapura ívelt, a labda a bal saroknál a hálóba hullott, a kapus csak belekapni tudott (1-0).

A szünetben a vendégek ötöt, a mieink kettőt cseréltek. A második félidőt lendületesen kezdte a svájci csapat, több nagy lehetősége is volt a gólszerzésre, és egyet ki is használt: egy rövid felszabadítási kísérletet követően Nico Rissi a jobbösszekötő helyéről, 15 méterről bombázott a léc alá (1-1). Az egyenlítést követően is ellenfelünk irányított, a magyar válogatott a labdaszerzéseket követő gyors ellentámadásokkal próbált veszélyt teremteni. A 70. percben megszereztük a vezetést, szép összjáték végén a jobb oldalon bontottuk meg a svájci védelmet, Kocsis Dominik pontosan passzolt középre, az érkező Szijjártó Ármin pedig jól érkezett, és három lépésről a hálóba továbbított (2-1).

A hajrában Simon Barnabás még bemutatott egy bravúrt, de a magyar csapat előtt is adódtak lehetőségek. Az eredmény azonban nem változott, válogatottunk 2-1-re legyőzte a svájci együttest.

Oross Márton szövetségi edző a mérkőzés után játékosai mentalitását dicsérte:

„Nagyon örülök a sikernek, hiszen nagy szüksége volt már a válogatottnak egy győzelemre. Az első félidei játékunk kifejezetten tetszett, sok helyzetet dolgoztunk ki, akár több gólt is szerezhettünk volna. A második félidőben a svájciak veszélyesebbek voltak, de minden játékosom sokat tett a győzelemért, amikor kellett, elszántan védekeztek, és komoly mentális erőről tanúbizonyságot téve nyerték meg a találkozót."

