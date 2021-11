Szalai Attilát ma sztárcsapatok figyelik Isztambulban

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ma délután 17:00-kor a Galatasaray a Fenerbahcét fogadja, vagyis isztambuli derbit rendeznek a Törökország legnagyobb városában. A mérkőzés a két csapat közötti óriási rivalizáláson túl magyar szemszögből több érdekességeket is tartogat.

A török Sabah információi szerint több nagy csapat megfigyelői is ott fognak ülni a lelátón, méghozzá két játékos miatt: Szalai Attila és Kim Min Jae. A Fenerbahce védelmének két oszlopát az utóbbi hetekben már több csapattal is összeboronálták, és ezek a csapatok most úgy néz ki a tettek mezejére léptek, és közelebbről is megnézik kiszemeltjeiket.

A török lap szerint Diego Simeone (Atlético Madrid) és Antonio Conte (Tottenham) is küld scoutokat a találkozóra, ez pedig tovább erősíti azt az elméletet, hogy Szalai Attila talán mégsem a Chelseabe, hanem az Atlético Madridba igazolhat jövő nyáron.

