Ma az U21-es válogatott is elkezdi a selejtezőket

U21-es válogatottunk vasárnaptól szerdáig az MLSZ telki edzőközpontjában készült, csütörtökön viszont már a soron következő két Eb-selejtező helyszínén, a szegedi Szent Gellért Fórumban edzett a csapat. A keret tagjai közül a Serie B-s Parmában szereplő Balogh Botond korábbi combizomhúzódása után még nincs százszázalékos állapotban, a szakmai stáb ezért a hét elején az éppen Szegeden futballozó Temesvári Attilát is meghívta a keretbe.

A csütörtöki edzés előtt Gera Zoltán elmesélte, mit is vár a pénteki mérkőzéstől:

„Izrael ellen a védekezésünk rendben volt, támadásban viszont még voltak hiányosságaink, de úgy érzem, mostanra minden játékelemben előre tudtunk lépni. San Marinóban ugyan egy gyengébb képességű rivális ellen léptünk pályára, ettől függetlenül biztató volt, hogy sok helyzetet tudtunk kidolgozni, és akár négynél több gólt is szerezhettünk volna. Most valamivel több időnk volt a felkészülésre, mint az első meccsek előtt, így kicsit többet tudtunk dolgozni néhány taktikai elemen, és természetesen a lengyelek játékára is igyekeztünk minél jobban felkészülni. Pénteki ellenfelünk egy jó fizikumú játékosokból álló, erős csapat, amely direkt futballt játszik, kimondottan erős az átmenetekben, ezért igen nehéz dolgunk lesz ellene. Örülök, hogy egy ilyen szép stadionban léphetünk pályára, szeretnénk megszerezni második győzelmünket a csoportban."