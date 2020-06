Lukas Podolski: 35 éves a németek lengyel csillaga

Ma ünnepli 35. születésnapját Lukas Podolski, lengyel származású labdarúgó, aki a német válogatott tagjaként 2014-ben világbajnoki címet szerzett.

Akár kézilabdázó is lehetett volna, hiszen édesanyja Krystina Podolska a lengyel válogatott tagja volt, de inkább édesapja Waldermar Podolski nyomdokaiba lépett, aki profi futballista volt hazájukban. A család 1987-ben emigrált Németországba és felvették a német állampolgárságot, de megtartották a lengyelt is.

Több csapat

A szülőhazája labdarúgásra továbbra is téma maradt a családban, Podolski elmondása szerint az első csapat, amit megismert az a Górnik Zabrze volt. A kis Podolski persze már Németországban, a Bergheim utánpótlásában kezdett el futballozni. Gyerekként nemcsak focizni, hanem küzdeni is megtanult.

„Emeletes házak között nőttem fel Kölnben, nagyon sok külföldi gyerek játszott ott, általában hat a hat ellen küzdöttünk. Szóval az utcán fejlődtem, volt néhány félelmetes török, albán és marokkói barátom. A más háztömbökben lakó gyerekek ellen játszottunk tornákat, még trófeánk is volt. Emlékszem, sokan rettegtek tőlünk. Harcos szellem fejlődött ki bennem, szerintem ez hiányzik a leginkább a mai gyerekekből. Szép öltözőkben készülhetnek, hozzák-viszik őket, még a feneküket is kitörlik. Ez inkább probléma, mert nem tanulnak meg küzdeni valamiért.”

Podolski lendületesen fejlődött és 1995-ben már az 1. FC Köln utánpótlásában találta magát és a -alapító csapat játékosaként mutatkozott be a világ egyik legerősebb bajnokságában 2003-ban és néhány héttel a Hamburg elleni debütálását követően a Hansa Rostock ellen meg is szerezte első gólját a bajnokságban. És gyakorlatilag ezzel együtt elkezdődött a beszélgetés arról, hogy lengyel, vagy német válogatott legyen-e.

Szülőhazája nem volt jó helyzetben, hiszen Podolski az U15-ös német válogatottól kezdve végigjárta a korosztályokat. A lengyelek egy kicsit bealudtak vele kapcsolatban, mert csak 2003-ban kezdtek mozgolódni a csatárral kapcsolatban.

„A lengyel szövetség felhívott, és küldött is egy dresszt rajta a tízes számmal, de akkor már késő volt. Kérdeztem is tőlük, miért akkor kezdtek hívogatni, amikor látták, hogy a Bundesliga játékosa vagyok, miért nem korábban. A német válogatottban minden szinten pályára léptem az U15-től kezdve az U21-ig. Nagyon jó viszony alakult ki a szövetséggel, amely mindenben támogatott. Végül Németország mellett döntöttem, szerintem jól.”

Vélhetően sosem lett volna világbajnok a lengyel válogatott tagjaként és az is előfordulhat, hogy ha nem a németeket választja, akkor nem a magyar együttes ellen mutatkozik be a válogatottban. Márpedig ez történt: a német szövetség megünnepelte az 1954-es világbajnoki győzelem 50. évfordulóját és barátságos meccsre hívta a magyar csapatot, s ezen a kaiserslauterni találkozón szerepelt a német együttesben első alkalommal Lukas Podolski. (Ne feledjük el a tényt, hogy a gálameccset Torghelle Sándor duplájával nyerte.) A válogatottban innen egyenes volt az út. 2006-ban Németország világbajnokságnak adott otthon, amelyen a házigazda harmadik lett, Podolskit pedig a legjobb fiatal játékosnak választották és szerződtette őt a . Arról a mai napig megy a vita, hogy jó döntés volt-e a bajorok ajánlatát elfogadni, de nem a legjobb három éve volt a csatárnak.

„Nem tetszik, ahogy sokan a bayernes időszakomat emlegetik. Fontos tapasztalat volt. Fiatal voltam, a legjobbaktól tanulhattam.”

2009-ben Podolski visszatért Kölnbe, ahol extázisban fogadták a drukkerek, rá is fért a játékosra a sikerélmény, hiszen nehéz esztendő volt ez. Például felpofozta a válogatott csapatkapitányát Michael Ballackot a Wales elleni meccsen.

„Kis nézeteltérésünk volt a pályán, ám utána megbeszéltük, és kezet ráztunk. Csak a német médiának volt ez esemény, Ballacknak és nekem nem.”

Podolski amúgy sem az a gyáva gyerek. Emlékezetes, hogy a 2008-as Európa-bajnoki döntőben szinte ölre ment David Silvával, akivel kölcsönösen fejelgették egymást. Erről később azt mondta a támadó, hogy ő már csak a meccsre és a vereségre emlékszik.

Kölnben rendezte sorait Podolski, de 2010-ben ismét kiesett az élvonalból a csapat, de a válogatottal ezúttal is harmadik lett a világbajnokságon. A klubváltás ezúttal nagyobb ívű volt, az országot is elhagyta és az labdarúgója lett. Olyan nagyon ez se jött be, de pályafutásának legnagyobb sikere mégis ehhez az időszakhoz köthető: 2014-ben világbajnoki címet nyert a német válogatottal.

„Mindnyájan tudtuk, hogy nagyon jó a csapat, az volt a titkunk, hogy együtt erősek voltunk. Azon a tornán nem a legjobb tudásunkat mutattuk, de erős volt köztünk a kötelék, és összetartottunk, amibe a stábot is beleértem. Emiatt voltunk sikeresek, és persze ilyenkor mindig kell egy kis szerencse is.”

Az arannyal a zsebben még egy év következett az Arsenalban, aztán egy rövid idő kölcsönben az Interben – ki emlékszik erre? – majd jött a török Galatasaray, aztán a japán Vissel Kobe és az ugyancsak török Antalyaspor, de a januári szerződéskötést követően csak hat meccs jutott neki, mert félbeszakadt a bajnokság.

Lukas Podolski nevéhez fűződik egy rekord is: 2013. május 29-én a kezdés után kilenc másodperccel gólt szerzett az Ecuador elleni felkészülési mérkőzésen, ennél gyorsabban senki sem talált kapuba a válogatottban.