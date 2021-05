Luka Modric marad a Real Madridban

A horvát középpályás, Luka Modric új, egyéves megállapodást írt alá a Real Madridban.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!



A veterán középpályás véget vetett a jövőjével kapcsolatos spekulációknak azzal, hogy Santiago Bernabeuban marad 2022-ig.

Modric még 2012-ben 30 millió fontért (43 millió dollárért) költözött a Bernabeuba a Tottenhamből, és azóta az összes 391 alkalommal szerepelt a blancóknál.



A horvát válogatott játékos 28 gólt és 16 gólpasszt is feljegyzett, miközben négy Bajnokok Ligája trófeát, két La Liga címet, egy Király-kupát és három klubvilágbajnoki címet is a magáénak tudhat.



"35 éves vagyok, de úgy érzem magam, mint egy 27 éves.” - mondta. "Nem szabad a kort nézni, ez csak arról szól, hogyan teljesítünk a pályán, kortól függetlenül. Még mindig éhes vagyok a sikerre, hogy továbbra is a legmagasabb szinten játszhassak, és remekül érzem magam."



Ha Modric továbbra is létfontosságú szerepet játszik Zinedine Zidane csapatában a következő szezonban is, akkor minden esély megvan arra, hogy még tovább maradjon, de ha nem, akkor sincs oka a félelemre, mivel nemrégiben felröppent az a hír, hogy az Inter és az MLS-ben szereplő DC United is érdeklődik a horvát válogatott játékos iránt.





A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Villarreal-Manchester döntőt rendeznek az Európa-ligában hazai siker 4.80-szoros pénzt fizet a spanyolok győzelme.