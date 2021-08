Lőw Zsolt újabb trófeája: a Chelsea nyerte az Európai Szuperkupát

Európai Szuperkupa: Chelsea-Villarreal 1-1, büntetőkkel: 6-5

Számunkra ismerős játékvezető, Sergei Karasev sípjelére indult el a labda Belfastban, a Chelsea-Villarreal mérkőzésen az Európai Szuperkupáért.

Kanté révén a BL-győztes veszélyeztetett először a mérkőzésen, a francia középpályás lövése még nem sokkal kerülte el Asenjo kapuját, de a játékot egyértelműen uraló Chelsea a 27. percben már megszerezte a vezetést, Havertz bal oldali beadását Hakim Ziyech váltotta gólra.

Nem sokkal később közel járt az egyenlítéshez a Villarreal, Dia lövését azonban bravúrral védte Mendy, majd Asenjonak is sikerült leérnie Marcos Alonso próbálkozásánál a túloldalon.

A félidő hajrája nem Thomas Tuchel csapatáé volt, a gólszerzőnek kiugrott a válla, s le is kellett cserélni, Alberto Moreno pedig majdnem kettéforgácsolta a keresztlécet.

A második játékrészt a másik Moreno, Gerard kezdte kapufával, de ami késik, nem múlik alapon a 73. percben viszont már be is talált, a sokadik védelmi hibát kihasználva, Dia-val való kényszerítő után vágta a labdát a hálóba.

A rendes játékidő így nem hozott döntést, sorozatban negyedszer nem sikerült dűlőre jutnia a csapatoknak 90 perc alatt az Európai Szuperkupa döntőjében.

A hosszabbításban a londoni kékek előtt adódtak nagyobb lehetőségek, de gól nem született, Tuchel viszont a 119. percben kapust cserélt, hogy Mendy helyett Kepa védjen a büntetőpárbajban, amelyet a Chelsea kezdett.

Az első körben Havertz bűnrossz lövését mindjárt hárította Asenjo, Gerard Moreno viszont a kapufa segítségével belőtte a magáét. A második párban Azpilicueta célzott pontosan, míg Mandi próbálkozását Kepa védte. A következőben Marcos Alonso és Estupinan is berúgta, majd Mount és Gomez is értékesítette az övét. Az ötödik körben Jorginho és Raba is magabiztos volt, a hatodikban Pulisic és Foyth sem hibázott. A hetedikben Rüdiger lövésénél Asenjo mozdulni sem tudott, Raul Albiol büntetőjét viszont Kepa védte, így bejött Tuchel kapuscseréje, mellyel a Chelsea nyerte az Európai Szuperkupát, története során másodszor.

Európai Szuperkupa

Chelsea-Villarreal 1-1, büntetőkkel: 6-5

gól: Ziyech (27.) ill. G. Moreno (73.)

