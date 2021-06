Lőw Zsolt: Marco Rossi visszaadta a bizalmat a magyar embereknek

A Bajnokok Ligája győztes Chelsea edzője szerint szerencsések vagyunk, hogy az olasz szakember a szövetségi kapitányunk.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Lőw Zsolt a Chelsea másodedzőjeként BL-t nyert a tavasz végén, így jelenleg ő számít a legmagasabban jegyzett magyar szakembernek. Az egykori újpesti futballista szakmai szemmel is nézte az Európa-bajnokság magyar meccseit, de az InfoRádió Aréna című műsorának adott interjúban elmondta, hogy a válogatottunk játékában szakmailag nem nagyon volt kifogásolható.

„Sajnáltuk, hogy a végén mégsem sikerült a hatalmas csoda, de nagyon büszkék lehettünk a srácokra. Szakmailag pedig nagyon kevés dolgot vettem észre, amit talán másképp lehetett volna csinálni. Nagyon jó edzőnk van, nemcsak emberileg, hanem szakmailag is kitűnő Marco Rossi, nagyon szerencsések lehetünk, hogy ő irányítja a válogatottat. Végighallgattam a mérkőzés utáni interjúját, borzasztóan szimpatikusan, nagyon tisztán és okosan értékelte a mérkőzést. Ahogy ő dolgozott ezzel a csapattal az elmúlt időszakban, ugyanaz a precizitás hallatszott az interjújában is.”

Thomas Tuchel londoni segítője arról is beszélt, hogy szerinte mi áll a magyar válogatott sikeres futballjának hátterében.

A Magyar Labdarúgó-szövetség, és mondhatnám itt azért a magyar kormányt is, észrevette azt, hogy nagyon fontos a magyar embereknek a sport, nagyon sokáig el volt hanyagolva a magyar sportélet, és rengeteget köszönhetünk a jelenlegi kormánynak, amely megpróbált ebbe rengeteg energiát, munkát és nyilvánvalóan pénzt fektetni, hogy újra a legtöbb sportágunk olyan fényben tündököljön, ahogy régen. A labdarúgás sem kivétel ez alól, hiszen az MLSZ élére olyan elnök került Csányi Sándor személyében, aki nemcsak a hazai, talán a világ üzleti életében is egy meghatározó személyiség, és ő hatalmas elánnal, hatalmas munkabírással ugrott neki ennek a munkának, és próbálta megreformálni a Magyar Labdarúgó-szövetség működését, és ezen keresztül pedig a magyar futballt és a magyar klubéletet. Nagyon régre nyúlik vissza ez a munka, és most láthatjuk a gyümölcsét. Másodszorra jutottunk ki egymás után ilyen pici országként az Európa-bajnokságra, és tudtuk futballhatalmakkal felvenni a versenyt, és néha megráncigálni az oroszlán bajszát. A hosszú folyamat Marco Rossi személyében csúcsosodott ki, hiszen olyan kapitányunk van, aki újra visszaadta a bizalmat a magyar embereknek. Nagyon rövid idő alatt nagyon jó csapatot formált. Nagybetűs csapat lett belőlük, csapatként funkcionáltak, és ez mindenféleképpen a játékosok mellett az edzőnek az érdeme, hogy ilyen kapcsolatot tud kovácsolni.”

Lőw Zsolt szerint nemcsak a válogatott, hanem a klubcsapatok is előreléptek az elmúlt években és ez is kellett ahhoz, hogy a válogatott jól teljesítsen.

„Mindig van hova fejlődni, de most már vannak olyan csapataink, amelyek nemzetközi szinten is fel tudják venni a versenyt, hiszen láttunk az Európa-ligában és a Bajnokok Ligájában is jó mérkőzéseket magyar csapatoktól. Ha csak a Ferencváros sikerét említem, így újpestiként, boldog voltam, bárki bármit mond. Én nagyon szurkolok minden magyar csapatnak, és többek között a Ferencvárosnak is, nagyon büszke voltam az ő sikerükre is. A magyar klubélet meghatározója és alapja annak, hogy a válogatott jól tudjon szerepelni.”

A szakember beszélt a Chelsea-ről és arról is, hogy miként élték meg, hogy gyorsan kispadot kaptak a PSG-től történt távozás után. Emellett arról is szólt, hogy szeretne-e vezetőedző lenni és összefoglalta azt is, hogy milyen céljai vannak klubjával a jövő évben, de elismerte a BL-győzelemmel magasra tették a lécet és sok riválisukkal kell majd megküzdeniük.

„Nemcsak a Manchester Cityvel, elképesztő csapatok vannak a bajnokságban, a Manchester United, a Liverpool, az Arsenal, de nem szeretnék senkit sem kihagyni, még a legkisebb csapatok ellen is nagyon nehéz játszani. Nagyon kiegyensúlyozott bajnokság, ezt megnyerni elképesztően nagy siker lenne. Nyilvánvalóan a legfontosabb cél az, hogy a bajnokságban újra a legjobb négy között végezzünk, hogy a Bajnokok Ligája csoportköréből továbbjussunk és minél tovább jussunk, és azért ne felejtsük el, hogy a legtradicionálisabb kupa az FA-kupa, abban is már döntőbe jutottunk az idén, és sajnos nem sikerül megnyernünk, jövőre szeretnénk újra döntőbe jutni és megnyerni, mint ahogy tettük ezt a Bajnokok Ligájával is.”

A teljes interjú:

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az angolok Eb-győzelme 7,50-szeres pénzt fizet.