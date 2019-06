Lőw: A legjobb dolog a Liverpool-nál, az Klopp érkezése volt

A magyar szakember német kollégáját méltatta.

Lőw Zsolt, a másodedzője az M4Sport-nak adott interjút, amelyben a -ról és német mesteréről beszélt.

Lőw igazán közelről élhette át a Pool menetelésének kezdetét, hiszen együttesével egy csoportban szerepelt az angol csapattal.

- Két különböző időpontban találkoztunk velük. Az első idegenbeli meccs még korai volt, nem fejlődtünk annyira hogy esélyesek legyünk. Bonyolult meccs volt, össze kellett kapni magunkat hogy esélyünk legyen a továbbjutásra. Otthon már jobbak voltunk, megfelelő taktikával tudtunk nyerni. Büszkék voltunk, hogy elsőként tudtunk továbbjutni a csoportból.

Tisztában voltak vele Lőwék, a Liverpool jól támad a labda ellen, hiába van az ellenfélnél, ők egy jól begyakorolt taktika alapján, jól kontrollálják a mérkőzést.

- A pálya tengelyét uralják és borzasztó hatékonyan kontráznak. Mi a pálya szélén próbáltuk a támadásainkat vezetni. Kevés érintéssel játszottunk, mert az ő presszingüket csak így lehet kijátszani – emlékezett a 2-1-re megnyert visszavágóra.

A korábbi újpesti kedvenc úgy véli, az elmúlt években a Liverpoolnál borzasztó sok jó dolgot csináltak. Az egyik legjobb Jürgen Klopp érkezése, ami nagyszerű döntés volt a klub és a szakember részéről is, hiszen a Pool abszolút beleillik a az ő pályájába.

- Érkezése rengeteg dolgot megváltoztatott. Évről évre sikerült megerősíteni a csapatot, célirányosan igazoltak. Sok pénzt is költöttek de jól fektették be ezt az összeget. Kellemes homogén csapat jött össze, ez lenne a követendő példa nekünk Párizsban is. Nincsenek kimagasló sztárok de nincs is olyan aki nem ütné meg a Liverpool szintjét. Sok év tudatos munka eredménye hogy tavaly és idén is BL-döntőbe jutottak.

A csapat összetételéről elmondta, roppant szimpatikus számára, hogy nem keresgéltek, hanem kapusposztra hoztak egy top 5-be tartozó játékost (Alisson), míg a védelem közepére a világ egyik jelenlegi legjobb játékosát (van Dijk), aki óriási erőstés a Poolnak.

- A középpályán nagyon jó a játékosoknak az elegye. Gyorsan változtatható a csapatnak az ereje, azonnal tudnak változtatni a védekezés és a támadás között. Kloppnak 4-5 jó játékos van a három posztra. Mané kiváló képességű játékos, villámgyors, gólerős de mégis alázatos, de ugyanez mondható el Szalahról, aki egy jó szívű, jó gondolkodású, tiszta lelkű srác. Firmino nagyon jól tudja változtatni a helyét, nehéz őt megfogni. Ha kilépsz rá, azonnal érkeznek Mané és Szalah segíteni mögé. Nagyon értékes játékos passzol a Liverpool játékrendszerébe – értékelte a világ egyik leghatékonyabb támadótrióját.

A Liverpoolt irányító Jürgen Kloppal ugyan soha nem dolgozott együtt, de azzal tisztában van, nagyon szeretik a labdarúgói, a labdarúgásnak él, szenvedélyes még az edzéseken is. A játékosok mellett a szurkolókat is magával tudja ragadni.

- Kevésbé tudtam volna elképzelni őt a vagy a kispadján. Ez az a klub, ahol most a helyén van. Emellett a sajtótájékoztatói külön élményt jelentenek, nagyon színesek. Jó hangulatúak mégis van tartalom mögötte

A döntővel kapcsolatban kiemelte, a Pool nagyon erős volt a sorozatban hazai pályán, de voltak gyengébb momentumai idegenben. Mivel a finálé semleges pályán lesz, ez kicsit növelheti a Tottenham esélyeit.

- Kiegyensúlyozott küzdelmet várok, hiszen két homogén csapat játszik. Ez a nemzetközi labdarúgásnak az irányvonala, hiszen nem a sztárok domináltak, inkább a bő de kiegyensúlyozott kerettel rendelkezők jutottak tovább. Madridban apróságok dönthetnek.

