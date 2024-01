Lothar Matthäus megint beszólt a Bayern München edzőjének

Thomas Tuchel bukását vizionálta a legenda, aki szerint a tavalyi bajnoki címet ajándékba kapta a bajor sztárcsapat.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Sötét jövőt vázolt fel a Bayern München jelenlegi edzőjének, Thomas Tuchelnek a klub legendája, a korábbi magyar szövetségi kapitány, a tévés szakkommentátorként dolgozó Lothar Matthäus.

Mint ismert, a Német Kupából nagy meglepetésre a harmadosztályú Saarbrücken verte ki a bajor sztárcsapatot, amely jelenleg a Bundesliga második helyén áll és még a Bajnokok Ligájában is versenyben van.

„Azt gondolom, hogy a bajnoki címre azért jó esélye van a csapatnak, de abban biztos vagyok, hogy ha a Bayern ezt elbukja és a Bajnokok Ligáját sem nyeri meg, akkor Tuchel nagyon nagy bajban lesz. Tavaly is már buktak el címeket, és a bajnokságot is ajándékba kapták az ügyetlenkedő Dortmundtól” – mondta az 1990-es év világbajnoka és aranylabdása a Sportál beszámolója szerint.

Matthäus arra is rávilágított, hogy szerinte kit lehetne leültetni a Bayern München kispadjára Tuchel helyett: a listavezető Leverkusennél remek munkát végző Xabi Alonsót.

A 62 esztendős legenda az éllovas több játékosát is el tudná képzelni a bajor sztárcsapatban.

„Szoktam magam azzal szórakoztatni, hogy megnézem, más csapatokból kik férnének be a Bayern tizenötös szűk keretébe. Nos, most a Leverkusennél hat ilyen játékos is van: Wirtz, Xhaka, Grimaldo, Tah, Frimpong és Boniface” – sorolta Matthäus, aki nem először akaszt bajszot a Bayern München mostani edzőjével.

Emlékezetes, hogy Thomas Tuchel a Borussia Dortmund idegenbeli felnégyelését követően páros lábbal szállt bele a csapatát kritizáló szakértőkbe, így a német labdarúgás egyik legnagyobb legendájába is.