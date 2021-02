Lothar Matthäus egy igazi magyar lokálpatrióta

Bár szövetségi kapitányként feledhető volt Lothar Matthäus magyarországi tevékenysége, de az egykori német világklasszis igazi lokálpatrióta lett. A Nemzeti Sportnak adott interjúból kiderült, hogy még a Leipzig és a Mönchengladbach vezetőinek is azt tanácsolta, hogy rendezzék nálunk a soros BL-meccsüket.

„Amikor felvetődött ez a lehetőség, a lipcsei klub vezetői az elsők között engem hívtak fel, hogy kikérjék a véleményemet. Odahaza, Németországban mindenki tudja, hogy évek óta Budapest az otthonom, hogy hosszú ideje a magyar fővárosban élek, és mennyire szeretek itt lenni. A Leipzig sportigazgatója, Markus Krösche jó ismerősöm, hosszasan beszélgettünk, mindenről kifaggatott. Kérdezte, milyen a stadion, milyen a város, az atmoszféra és a szállodák” – nyilatkozta az immár csak szakkomentátorként működő egykori klasszis.

Lothar Matthäus beszélt az interjúban Szoboszlai Dominikról és arról, hogy mit gondol a játékos átigazolásáról.

„Szerintem jó döntést hozott. Többször is láttam játszani, tisztában vagyok a képességeivel. A sérülése után némi időre lesz szüksége, hogy visszanyerje a formáját, de Szoboszlai Dominik személyében most új nagykövete lett a magyar futballnak, úgy is mondhatnám, új hős született. Ha újra játszani tud, el kell kapnia a Bundesliga ritmusát. Fiatal, így biztosan lesznek hullámvölgyei, de Salzburgban és a magyar válogatottban már bizonyított. Adottságai alapján képesnek tartom rá, hogy két-három idény múlva igazi sztáregyüttesben futballozzon. A potenciál megvan benne.”

A korábbi világbajnok Dárdai Pálról is beszélt.

„Miután Bruno Labbadiát menesztették, azonnal mondtam, vissza kell hozniuk Dárdai Pált. Játékosként ő az együttes meccsrekordere, ismeri az öltözőt, a klubot, az akadémiát, az újságírókat, egyszóval mindent. Az eredmények még nem jöttek vele, nehéz helyzetben vannak, de a játékban előreléptek. Pontokat kell szerezniük, és akkor megindulhatnak felfelé. A csapatban benne van a lehetőség, a magam részéről biztos vagyok benne, Dárdai Pál az élvonalban tartja a Herthát.”

