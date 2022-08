13 millió eurót fizettek érte.

A West Ham United kedden este hivatalosan bejelentette Emerson Palmieri szerződtetését.

A 28 esztendős balhátvéd négy évre szóló szerződést írt alá a kalapácsosokkal, amely további egy éves hosszabbítási opciót tartalmaz.

A futballista Brazíliában látta meg a napvilágot, de 2017-ben felvette az olasz állampolgárságot, s 27-szer húzta már magára az Azzurrik mezét, amelyben 2020-ban Európa-bajnok is lett.

A középpálya bal szélén is bevethető játékos 2018 januárjában került az AS Romától a Chelsea-hez, amellyel Európa-ligát, Bajnokok Ligáját és Európai Szuperkupát is nyert, az előző szezont a Lyonnál töltötte kölcsönben.

Emerson - aki a 33-as mezszámot kapta - a West Ham hetedik nyári szerzeménye.

