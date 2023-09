Loftus-Cheek: „ez a győzelem önbizalmat adhat a Milannak”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az AC Milan hátrányból fordítva 3–1-re nyert a Cagliari vendégeként szerdán a Serie A 6. fordulójában. Ruben Loftus-Cheek megszerezte első gólját a milánói csapat színeiben.

A cikk lejjebb folytatódik

Az MTK Budapest-Ferencváros bajnokin a hazai győzelem 4.75, a döntetlen 3.60, a vendégek sikere pedig 1.72-szeres szorzóval fogadható. (x)





A Rossoneri már a 29. percben hátrányba került Szardínián, miután Zito Luvumbo közelről a léc alá lőtte a labdát. Az AC Milan azonban keményen megdolgozott a fordításért, ami Noah Okafor és Ruben Loftus-Cheek – 40. és 45. percben szerzett – találataival még az első félidőben megtörtént. Aztán a 60. minutumban Fikayo Tomori is betalált, beállítva a végeredményt.

Győzelmével a Milan a második helyen áll a bajnokságban, az éllovas Inter mögött.

A meccs utáni a nyáron a Chelsea-től igazolt Loftus-Cheek arról beszélt, hogy mentálisan mindvégig erős maradt a milánói csapat.

„A meccs előtt azt mondtuk, hogy nagyon fontos lesz az első gól, de azt sajnos az ellenfél szerezte meg. Mégis sikerült győznünk, emiatt büszke vagyok a csapatra” – mondta a 27 éves angol középpályás a Football Italia beszámolója szerint.

Loftus-Cheek kiemelte, hogy a szerdai eredmény önbizalmat adhat a Milannak a szezon folytatásához.

„Címekért szeretnénk harcolni. Ezek az idegenbeli meccsek mindig a legnehezebbek. Minden a mentalitáson múlik, és ma este megmutattuk, hogy még ha hátrányba is kerülünk, meg tudjuk fordítani az eredményt. Ez önbizalmat adhat a továbbiakhoz.”

A milánói piros-feketék ezt megelőzően eddig egyszer kerültek hátrányba a mostani szezonban, akkor ki is kaptak, méghozzá nem is akármennyire és nem is akárkitől: a városi rivális Inter verte őket 5–1-re.

Loftus-Cheek egyébként – noha mind a hét találkozón a pályán volt – tétmérkőzésen az első gólját szerezte a Milanban a szardíniai győzelem alkalmával.