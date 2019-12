Ljungberg szerint az Arsenal képes kiharcolni a Bajnokok Ligája indulást

Optimistán nyilatkozott az Ágyúsok ideiglenes vezetőedzője.

Freddie Ljungberg továbbra is úgy gondolja, hogy az képes a legjobb négy között végezni a Premier League-ben, kiharcolva ezzel a indulást a következő szezonra.



Az Ágyúsok az Unai Emery helyére ideiglenesen kinevezett svéd szakemberrel a kispadon 2-2-es döntetlent játszottak a Norwich Cityvel, így immár minden sorozatot figyelembe véve nyolc meccse nyeretlen a csapat.

Az Arsenal jelenleg a nyolcadik helyen áll, hét ponttal lemaradva a negyedik helyezett mögött, de Ljungberg szerint ez a hátrány még ledolgozható.

- Száz százalékig hiszek benne. Minden csapat veszít pontokat, és jelenleg ezért elég őrült a bajnokság. Természetesen úgy gondolom, hogy az Arsenal odaérhet a legjobb négy közé.

- Nem tudom látták-e, de 1-0-s hátránynál a játékosok nem rázták a fejüket, hanem meg akarták fordítani az állást. Ez mutatja, hogy továbbra is hisznek abban, hogy minőségi játékosok. Nagyon büszke vagyok rájuk, amiért kétszer is egyenlíteni tudtak, különösen azért, mert az ellenfelünk közvetlenül az első félidő vége előtt talált be. Ettől összezuhanhattak volna, de ehelyett kijöttek a pályára és harcoltak. Változtatnunk kell ezen a negatív formán, és bár ez egy nehéz meccs volt, de a játékosok jól teljesítettek - mondta az Arsenallal játékosként két bajnoki címet és három FA-kupát nyerő edző.

Ljungberg a mérkőzés előtt mindössze két edzést vezethetett a csapatnak, így a Sky Sports riportere arról is faggatta, mikor tudja a csapata teljesen elsajátítani az elképzeléseit:

- Normál esetben az előszezonban öt-hat hét van arra, hogy megvalósítsd az elképzeléseidet, de nekem ez az idő nem áll rendelkezésemre. Próbálok építkezni és szép lassan haladni, hogy a játékosok megértsék és begyakorolják amit kérek. Most regenerálódniuk kell, és utána lesz nagyjából másfél edzésünk a következő meccs előtt, de ilyen a futball. Próbálom leegyszerűsíteni a dolgokat, és remélem idővel jobbak leszünk.

