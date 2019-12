Liverpooli derbi lesz az FA Kupa következő körében

Hatvannégy csapat küzd meg a továbbjutásért.

Hétfőn este kiderültek az FA Kupa 3. körének párosításai.

A tét már a legjobb 32 közé jutás, és van egy-két érdekesebb összecsapás is.

Mindenekelőtt a Merseyside-derbi, ugyanis a és az Everton egymás ellen küzd majd meg.

A mérkőzésekre már az újévben, 2020 január első hetében kerül sor.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

A párosítások:

Burnley vs Peterborough

Burton Albion vs Northampton

Gillingham vs West Ham

vs Leeds

Fleetwood vs Portsmouth

Brentford vs Stoke

Solihull Moors vagy Rotherham vs Hull City

Crystal Palace vs Derby

Millwall vs Newport County

Preston vs Norwich

Watford vs Tranmere

Reading vs Blackpool

Middlesbrough vs Tottenham

Man City vs Port Vale

Eastleigh or Crewe vs Barnsley

Bristol Rovers vagy Plymouth vs Coventry vagy Ipswich

Brighton vs Sheffield Wednesday

Bournemouth vs Luton

Bristol City vs Shrewsbury

Liverpool vs Everton

Southampton vs Huddersfield

Sheffield Utd vs AFC Fylde

Oxford Utd vs Exeter or Hartlepool

Cardiff vs Forest Green vagy Carlisle

Rochdale or Boston Utd vs Newcastle

Charlton vs West Brom

Wolves vs Man Utd

vs Nottingham Forest

Fulham vs Aston Villa

QPR vs Swansea

Leicester vs Wigan