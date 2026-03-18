A török katlan átköltözött Liverpoolba – Szoboszlaiékat görögtüzekkel várták

1-0-s előnnyel várja a szerdai visszavágót a Galatasaray a Liverpool elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcban. A második felvonást az Anfield Roadon rendezik, amelynek környékén görögtüzekkel fogadták a Liverpool csapatbuszát a török drukkerek – derült ki az Ultras Clips bejegyzéséből.

Később pedig elárasztották a közösségi médiát azok a videók, amelyeken az látható, hogy a Liverpoolt elszállásoló hotel mellett tűzijátékoztak a Galatasaray drukkerei, ezzel megzavarva a játékosok pihenését.

Köztudott, hogy a törökországi futballszurkolók egyébként is mindent megtesznek szeretett csapatuk sikeréért. A Galata hazai pályáján, a Rams Parkban a Vörösök szintén megtapasztalhatták egy hete, hogy amikor náluk volt a labda, akkor a lelátón egy emberként fütyülték a nézők. A törökök speciális "szurkolásáról" IDE KATTINTVA olvashatsz részletesebben.

A szerda 18:45-kor kezdődő mérkőzésen egyes hírek szerint Szoboszlai Dominikék az edzőjükért is játszhatnak, Arne Slot ugyanis ultimátumot kapott.

