A Liverpool arra kéri a szurkolóit, hogy ne tüntessenek a klub ellen

A Liverpool szerint szükséges emelni az árakat

A Liverpool elnöke védelmébe vette a klub döntését, miszerint a következő, 2026-27-es szezonra emeli a jegyárakat, és elmagyarázta a lépés mögött álló pénzügyi okokat. A bérleteseknek küldött levelében Billy Hogan elmondta, hogy a mérkőzésnapok költségei az elmúlt 10 évben körülbelül 85%-kal emelkedtek. A Liverpool vezetősége ezért 3%-os jegyáremelést tervez, a klub “irányíthatatlan költségeinek” ellensúlyozása érdekében. Ezek közé tartoznak az egyre növekvő közüzemi számlák és üzleti adók, a döntés azonban heves tiltakozást váltott ki a szurkolók körében.

Hogan szerint figyelembe kell venni a tényeket

Billy Hogan hangsúlyozta, a vörösök a közvetlen riválisokhoz képest eddig is óvatosabban emelték az árakat.

„Olyan bajnokságban játszunk, ahol más klubok az elmúlt évtizedben lényegesen nagyobb mértékben emelték az árakat. A 2016-17-es szezon óta a hat legnagyobb klub átlagosan 17%-kal emelte a jegyárakat, míg mi ugyanebben az időszakban mindössze 4%-kal”

A Liverpool vezetőségének tagja emellett arra kérte a szurkolókat, hogy vegyék figyelembe a döntést övező pénzügyi körülményeket.

„Az elkövetkező napokban és hetekben egy dolgot szeretnénk kérni: minden tiltakozás és vita a tényekre épüljön: arra, hogy mi változik, miért változik, és mit jelent ez a gyakorlatban”

– írta Hogan a szurkolóknak címzett üzenetében.

A zászlók eltávolításával tüntetnek a szurkolók

A szurkolók rögtön kifejezték nemtetszésüket, a „Spion Kop 1906” nevű szurkolói csoport közleményben jelezte, csalódottságuk jeléül a hétvégétől eltűnnek a zászlók és molinók.

„A Spion Kop 1906 összes zászlaja eltűnik az Anfieldről a hátralévő mérkőzéseken. Úgy érezzük, nincs más választásunk. Az évről évre növekvő költségek egyre több szurkolót zárnak ki a futballból. Tegyetek a sportág jövőjéért! Hallgassatok a stadion szívverésére!”

– nyilatkozta a csoport a BBC-nek.

Forrás: GOAL

