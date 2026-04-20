Teljes újjáépítés vár a Liverpoolra: Mi lesz Szoboszlaival és Kerkezzel?

A Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben elszenvedett vereség legsúlyosabb következménye Hugo Ekitike Achilles-ín-szakadása. A francia csatár diagnózisa alapján a 2024–25-ös szezon mellett a következő idényt is kénytelen lesz kihagyni, sőt egyes orvosi vélemények szerint 2027 előtt nem várható a visszatérése. Ekitike kiesése egy már eddig is példátlan sérüléshullám csúcspontja: Conor Bradley, Giovanni Leoni és Wataru Endo szezonja korábban véget ért, miközben Alexander Isak négy hónapot mulasztott lábszárközépcsont-törés miatt.

Gazdasági realitás: Eladásokból épülő jövő

Arne Slot a Prime Video kérdésére egyértelművé tette a klub átigazolási politikáját:

a Liverpool jelenlegi modellje megköveteli az értékesítést az új igazolások finanszírozásához.

Bár a tavalyi évben a Fenway Sports Group (FSG) rekordméretű, 450 millió fontos beruházást hajtott végre, az amerikai tulajdonosok ezt egyszeri tőkeinjekciónak tekintik. A nyáron távozó Mohamed Salah és Andy Robertson után maradó űrt tehát korlátozott forrásokból kell kitölteni. Amennyiben a csapat nem szerzi meg a Bajnokok Ligája-indulást érő helyek egyikét, a költségvetés tovább szűkülhet, ami Slot pozícióját is bizonytalanná teheti.

Kapusposzt: Alisson jövője és a magyar utánpótlás

Alisson Becker sérülékenysége – idén 13 kihagyott mérkőzés – stratégiai kérdéssé emelte a kapusposztot. Bár a brazil hálóőr 2027-ig szóló opcióját lehívta a klub, a szaúdi érdeklődés továbbra is fennáll. Giorgi Mamardashvili első liverpooli szezonja eddig felemás: bravúros védései mellett lábbal mutatott bizonytalansága kockázati tényező Slot labdabirtoklásra épülő rendszerében. Ebben a helyzetben értékelődik fel a szakmai stáb által nagyra tartott fiatal magyar kapus, Pécsi Ármin szerepe, aki a tartaléksorból várja a lehetőséget az előrelépésre.

Szoboszlai Dominik és a középpálya stabilitása

A keret körüli bizonytalanság ellenére a középpályán akad fix pont. Ahogy arról mai cikkünkben is beszámoltunk, Szoboszlai Dominik az Everton elleni derbi előtt megerősítette: hosszú távra kötelezte el magát az Anfielden. A magyar válogatott csapatkapitánya elárulta, hogy a szerződéshosszabbítási tárgyalások már zajlanak. Szoboszlai maradása kulcsfontosságú, különösen Alexis Mac Allister bizonytalan formája és a Real Madridról pletykált érdeklődés fényében.

Kerkez Milos: A balhátvéd-poszt megoldása

A védelem közepén Ibrahima Konaté szerződéshosszabbítása az elsődleges prioritás; amennyiben a francia védő nem ír alá, a klub kénytelen lesz értékesíteni őt a nyáron. A védelem bal oldalán ugyanakkor Kerkez Milos szerepe stabil: a Bournemouth-tól érkező magyar védő megbízható játéka és agresszív stílusa révén azonnal beépült a kezdőcsapatba. Robertson távozásával Kerkez első számú opcióvá lépett elő, Szoboszlaival együtt pedig meghatározó magyar tengelyt alkothatnak az újjáépülő Liverpoolban.

A 320 millió fontos támadósor válsága

A Liverpool támadószekciója jelenleg nem igazolja a ráfordított összegeket. A Salah–Isak–Ekitike–Wirtz négyes, amelynek megszerzése összesen 320 millió fontba került, a különböző sérülések miatt mindössze 116 percet töltött egyszerre a pályán. Salah távozása és Ekitike hosszú távú kiesése miatt a nyári prioritás egy dinamikus jobbszélső és egy variálható középcsatár megszerzése lesz. Cody Gakpo formahanyatlása és Federico Chiesa epizódszerepköre miatt a csapat játéka jelenleg nélkülözi az átütőerőt, így a transzferidőszak sikere azon fog múlni, hogy sikerül-e közvetlen gólveszélyt hozó támadókat igazolni a szűkös pénzügyi keretből.

forrás: The Athletic

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.