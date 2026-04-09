Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Bózsik Tamás

A liverpooli sajtó szerint Szoboszlai Dominik hiába a szezon legjobbja, ő teljesített legrosszabbul a PSG ellen

A Liverpool Echo és a This is Anfield is egy tízes skálán értékelte a Liverpool játékosainak teljesítményét a szerda este 2-0-ra elveszített Bajnokok Ligája-negyeddöntőn a Paris Saint-Germain otthonában.

"A szezon eddigi két legjobbja is öt pontot kapott a tízből a PSG elleni vereség alkalmával" – ezzel a címmel közölt cikket a Liverpool Echo. A szerző, Ian Doyle részben Szoboszlai Dominikra is gondolt, aki Hugo Ektike mellett ötös osztályzatot kapott a lehetséges tízből, ezzel az egész csapatból őket jutalmazta a leggyengébb értékeléssel a portál. 

"Szoboszlai rengeteget melózott, de nem tudta igazán befolyásolni a pályán történeteket, és egy kicsit elveszettnek tűnt" – írta a liverpooli újságíró. 

A szurkolói weblapnak számító This is Anfield azonban már merőben másképp értékelte a Vörösök játékosainak szerda esti játékát. Szoboszlainak ugyan a cikk írója, Danny Gallagher is öt pontot adott, de Jeremie Frimpongot, Ibrahima Konatét, Joe Gomezt, Ryan Gravenberchet (négy), illetve Florian Wirtzet és Hugo Ekitikét (három) egyaránt rosszabbnak találta a magyar középpályásnál. 

"Meggyőző teljesítménnyel kellett előrukkolnia azok után, hogy bizarr módon mutogatott a szurkolóknak az Etihadban hétvégén. 

"A tőle megszokott nagy munkabírást most is nyújtani tudta, de folyamatosan alulmaradt Zaire-Emeryvel szemben, aki öt évvel fiatalabb nála. Nem nézett ki túl jól" 

– írta a szurkolói portál. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

