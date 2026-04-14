Szoboszlai Dominik a kétgólos vereség ellenére is optimista

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-0-s vereséget szenvedett a PSG-től Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén Párizsban. Szoboszlai Dominik már a lefújást követően próbált a pozitívumokba kapaszkodni, és hangsúlyozta, hogy a liverpooli visszavágón mindent meg fognak tenni a továbbjutás értdekében.

A magyar középpályás a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy „meg fognak halni a pályán", a győzelemért, és a továbbjutásért. Bizik benne, hogy meg tudják fordítani a párharcon.

