Szoboszlai DominikGaspafotos/MB Media/Getty Images
C. Kovács Attila

A végső ütközet: kövesd élőben Szoboszlaiék sorsdöntő BL-mérkőzését!

Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bajnokok Ligája
Szoboszlai Dominik

Kedden a negyeddöntők visszavágóival folytatódik a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza, a Liverpool a PSG-t fogadja az Anfielden. Szoboszlai Dominikéknak a sírból kellene visszahozniuk a párharcot. Mutatjuk a részleteket!

Szoboszlai Dominik a kétgólos vereség ellenére is optimista

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-0-s vereséget szenvedett a PSG-től Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén Párizsban. Szoboszlai Dominik már a lefújást követően próbált a pozitívumokba kapaszkodni, és hangsúlyozta, hogy a liverpooli visszavágón mindent meg fognak tenni a továbbjutás értdekében. 

A magyar középpályás a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy „meg fognak halni a pályán", a győzelemért, és a továbbjutásért. Bizik benne, hogy meg tudják fordítani a párharcon. 

A Liverpool-PSG mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA, az Atlético Madrid-Barcelona találkozót pedig IDE KATTINTVA követheted élőben. 

Cikkünk hamarosan frissül a kezdőcsapatokkal!

