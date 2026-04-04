Azonnal kezdődik! Szokatlan időpontban jön a Liverpool–City negyeddöntő!

Az FA-kupa az egyediségre törekszik

Az FA-Kupa az utóbbi években arra törekszik, hogy a lebonyolítási rendszere különbözzön a Premier Leaguetől. Ezért lépnek sokszor egyedi mezekben a pályára a csapatok, illetve ezért is kezdődnek 15 perccel/ 30 perccel később vagy korábban a mérkőzésik, mint ahogy a Premier League-ben megszokhattuk.

Ezért is kezdődik a Liverpool-Manchester City szuperrangadó 13:45-kor a megszokott 13:30 helyett.

Szoboszlai és Haaland csatája folytatódik

Érdemes tehát odafigyelni, nehogy lemaradj Szoboszlai Dominik és Erling Haaland újabb csatáról.

Mint ismert, Szoboszlai a két csapat legutóbbi találkozóján szabadrúgásgólt szerzett, majd a mérkőzés hosszabbításában kiállították, miután utolsó emberként visszarántotta Haalandot.

Frissítés! (12:48)

Itt vannak a kezdőcsapatok, Szoboszlai visszavághat Haalandnak?

Frissítés! (12:57)

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik exkluzív interjút adott a Liverpool Echónak, ahol beszélt a budapesti BL-döntőről, és hogy mennyire megváltozott az élete, mióta megszületett a kislánya. A magyar középpályás azt is elárulta, hogy Steven Gerrard melyik sportágban hívta ki, és azt is elmondta, hogy mit gondol a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról, valamint azt is elmesélte, hogy miért nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal. Szoboszlai az interjú végén azt is elmondta, hogy szíve szerint hol folytatná a pályafutását.

Frissítés (14:40)

Kerkez Milos felrúgta Rayan Cherkit a tizenhatoson belül, ami utána jött, arra azonban senki sem számított.

Frissítés (15:00)

Erling Haaland duplájaa kiesés szélére taszította a Liverpoolt.

Frissítés (15:28)

Mohamed Szalah ismét tizenegyest hibázott, ezzel a Liverpool utolsó esélye is elszállt, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe.

Frissítés! (15:48)

A Manchester City végül 4-0-ra nyert, és továbbjutott az FA-kupa elődöntőjébe, míg a Liverpool búcsúzott a sorozattól.

Frissítés! (16:37)

Szoboszlai Dominik teljesen kiakadt a mérkőzés után, a magyar válogatott csapatkapitánya a Spíler TV-nek adott interjújában elmondta, hogy ha így folytatják, kiesnek a BL-ből és a Bajnokok Ligája szereplés sem lesz meg a következő idényben.

Frissítés! (17:18)

Szoboszlai Dominik a lefújást követően konfliktusba került a Liverpool szurkolókkal, úgy kellett fogni a magyar középpályást.

Frissítés! (18:40)

Arne Slot csalódottan értékelt a Manchester City elleni 4-0-s FA-kupa-búcsú után. Miközben a holland vezetőedző a mérkőzésről beszélt, a dühös Liverpool szurkolók ellene fordulatak és már a lehetséges utódját éltették.

Frissítés (19:24)

Szoboszlai éles kritikát kapott a Liverpool szurkolóitól, többen nekiestek a Manchester City elleni kiütéses vereség után.

Frissítés (2026.04.05.)

Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól.

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni.

