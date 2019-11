Liverpool-legenda születőben: Hogyan lett Virgil van Dijk a világ legjobbja?

A Goal50 győztesével készült exkluzív interjú rávilágít arra, hogy milyen hosszú utat járt be a játékos addig, hogy a világ egyik legjobbja legyen.

"Talán eljött az ideje, hogy egy védő nyerje meg."

Virgil van Dijk szemében a pályán mindig látható a gyilkos ösztön.

Tudja, hogy ez egy szokatlan szituáció, egy szokatlan elismerés. Nem sok középhátvéd kap meg díjakat Cristiano Ronaldo előtt. Nem sok védő tündököl jobban, mint Sadio Mané, Mo Salah, Kylian Mbappé vagy Lionel Messi.

Nem sok, de Van Dijk igen.

A holland játékos a edzőközpontjában, Melwoodban vette át az elismerést, amyely szerint ő nyerte a 12. Goal50-díjat.

Hihetetlenül büszke lehet magára, hiszen nemcsak az első Pool-játékos, de az első védő, a PL-ből mindössze a 2. játékos, és csak a 2. holland, aki megkapta ezt az elismerést.

- Nagyon büszke vagyok. Már csak arra is, hogy ilyen remek játékosokkal említenek egy lapon - fogalmazott a díj átvételekor a védő.

Áprilisban a Hivatásos Labdarúgók Szövetsége választotta meg az Év Játékosának, majd augusztusban az UEFA-nál is ő lett a legjobb, Cristiano Ronaldót és Lionel Messit megelőzve. Most pedig ő a legesélyesebb arra is, hogy hazavigye majd az Aranylabdát.

Ilyen remek játékos vált belőle. Harcolhat a díjakért azzal a két játékossal, aki ennek az évezrednek vitathatatlanul a két legjobbja. Most Van Dijkot a világ legjobbjának lehet tekinteni. Elég jó ahhoz, hogy európai trófeát nyerjen, csapatkapitánya legyen a válogatottnak, és az egész világ tiszteletét kivívja.

- Talán most még nem értem meg, hogy ez milyen nagy dolog. Itt van előttem, én pedig csak megpróbálom megélni a helyzetet - mosolygott a védő, majd megállt egy pillanatra.

- De biztos el fog jönni az az idő, amikor felfogom, mi történik velem.

Van Dijkot sokan kedvelik. Mindig arról beszél, hogy a csapata nélkül az egyéni díjakat nem kaphatná meg. Magabiztos, de nem beszél magáról sokat.

Szerencsére a Goal megszólaltatott másokat, akik megtették ezt.

Van Dijk az exkluzív interjú közben láthatott néhány felvételt, amelyekből többek között kiderül, hogy miért nem lett egy "lassú jobbhátvéd", hanem inkább a Groningenben megmutatta azt, hogy ő lehet a középhátvédek "Rolls Royce"-a.

- Ő jelenleg a legjobb játékos a világon - mondta a Celtic mestere, Neil Lennon, miközben elmosolyodott. Lennon volt a csapat menedzsere, amikor leigazolták 2013-ban Van Dijkot a Groningentől, és visszaemlékezett arra, amikor a védő első meccsét játszotta a Carlisle ellen. Tudta, hogy igazi kincsre talált.

- Elkezdett cselezni, majd már túljutott néhány emberen, én pedig úgy gondoltam, hogy megütöttem vele a főnyereményt. Végül a lövése a kapufán csattant. Én meg azt mondtam magamban, hogy ez a középhátvédünk volt???!!!

Van Dijk két szezont töltött el a glasgowi csapatnál, ahol 115 mérkőzésen szerepelt és 2 bajnoki címet szerzett.

- Celtic, milyen szép idők voltak azok! - mosolygott, miközben Scott Brown, a korábbi csapatkapitány viccelődött a képernyőn. Brown sokat segített Van Dijknak abban, hogy a holland megtanulja azt, "sosem elég másodiknak lenni", mindig arra kell törekedni, hogy az első legyen.

- Muszáj volt ezt elsajátítanom - fogalmazott Van Dijk - Minden mérkőzésünket meg kellett nyernünk. A legtöbb alkalommal több mint 60%-ban volt nálunk a labda, és folyamatosan támadtunk. Ezt korábban sosem tapasztalatam karrierem során.

Lennon úgy emlékezett vssza, hogy "Hol a hiba?" miután a scouting csapata felfedezte Van Dijkot a Groningenből. Az északír szakvezető a mai napig nem érti, hogy tudták őt elhalászni Európa legjobb csapatai elől.

- Azt gondoltam, olyan mint Rio Ferdinand - mondta, majd feltárta azt is, hogy néhány héttel a Celtic-es megérkezése után Van Dijkot megkérdezték: mit szólna ahhoz, ha a középpályán szerepelne.

- Elég jó volt ott is - tette hozzá Lennon, de a holland olyan határozott volt, hogy maradt középhátvédnek.

2015-ben igazolt a Premier League-be, de nem a nagycsapatok egyikébe, hanem a Southamptonba. A korábbi Groningen-edző, Ronald Koeman szerezte meg, aki kicsengetett érte 11 millió fontot.

- Egyik nagy vágyam volt az, hogy a Premier League-ben játszhassak - mondta Van Dijk, miközben Koeman a filmben "a királyként" aposztrofálta őt.

Van Dijk jól ismerte Koeman édesapját, Martint a Groningenből. Ronald nagy szerepet játszott abban, hogy végül a Szenteket választotta.

- Jókor a megfelelő klubhoz tudtam igazolni. A körülmények adottak voltak, természetesen a menedzser döntő szerepet játszott abban, hogy odaigazoltam. Sokat tanultam ott, rengeteget léptem előre és mindig hálás leszek nekik - fogalmazott a védő.

Jay Rodriguez, korábbi csapattársa emlékszik Van Dijk debütálására a West Brom ellen.

- Mondtam a csapattársaimnak az öltözőben, hogy ez a srác top szintet képvisel, és bárhol játszhatna - emlékezett vissza a Burnley támadója a Goal-nak.

- Talán bármelyik poszton megállná a helyét és a legjobb lenne. Hihetetlen tehetség van benne.

Van Dijk jó teljesítményének a híre hamar elterjedt a délieknél. Ő volt a Southamptonnál az Év Játékosa, és hozzásegítette a csapatot a Ligakupában, hogy a döntőig meneteljen. 2017 nyarán pedig a nagy klubok is felfigyeltek rá, többek között a Liverpool, az , a és a is.

Végül a Liverpool nyerte meg a versenyfutást érte, de nem volt egyszerű dolga a Vörösöknek. Világrekordot jelentő 75 millió fontért tette át a székhelyét a védő.

- Sok szempontot figyelembe véve hoztam meg a döntésemet - mondta Van Dijk.

- A belső érzéseimre mindig nagy hangsúlyt fektettem, és a Poollal kapcsolatban jó érzések fogtak el, már az első érdeklődésüket meghallva.

- A többi klub is érdeklődött, azoknak is nagyon örültem, de a Liverpool volt a legerősebb számomra. Az edző, a játékosok, az egész játékrendszer, a szurkolók és a klub története egészen megfogott, valamint a jövőkép is tetszetős volt számomra.

- Fontos volt az is, hogy az elkövetkezendő években számítottak rám. Az elmúlt két évben nagyon jól éreztem magam itt. Boldog vagyok, hogy végül úgy döntöttem, hogy itt folytatom a karrierem.

Arról nem is beszélve, hogy a klub milyen jól járt a védő érkezésével. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egy jó csapatból top csapattá tette a Poolt.

Két BL-döntő, rekordszámú pont a Premier League-ben - habár ez csak a második helyre volt elég -, idén pedig briliánsan kezdték a szezont. 1990 óta most érezhetik magukat a legközelebb a bajnoki címhez a Poolnál.

- Számítottam-e erre? Nem, nem gondoltam volna, hogy ezek meg fognak történni. De nem akarok elbizakodott lenni, csak csinálni a dolgomat tovább.

A híres liverpooli zenész, Jamie Webster is neki énekelt egy számot a BL-döntő napján, júniusban, Madridban a Plaza Mayor-ban, 50 ezer ember előtt.

- Micsoda dal! - fogalmazott Van Dijk, miközben a szemei elkezdtek párásodni. - Micsoda videó! Néhány családtagom ott volt ebben a tömegben.

- Láttam a videót ebéd után (a döntő előtt - a szerk.). Ilyenkor mindig alszunk egyet, de én nem tudtam. Olyan izgatott lettem, csak ki akartam menni a pályára.

- Készen álltam, ki akartam menni, megszerezni a trófeát és bulizni velük. Büszke vagyok, hogy rólam énekeltek egy dalt, és remek érzéssel tölt el ez a videó. Egyszerűen hihetetlen.

Van Dijk emlékezett arra a pillanatra, amikor megnyerték az európai serleget. Emlékszik arra, amikor Divock Origi lövése a hálóba jut, és a Liverpool legyőzte a Tottenhamet a Wanda Metropolitanóban.

- A pillanat most átfutott az agyamon - mosolygott - Tudtam, hogy megvan, és csak elterültem a földön. A mérkőzés végét jelző sípszó pedig, tudod, könnyeket csal a szemembe.

- Mindenki kemény munkája kifizetődött. Sok játékosnak nem volt könnyű útja idáig. Néhány játékosnak keményen meg kellett küzdenie a helyéért, mint például Robbónak (Andy Robertson - a szerk.). Csodálatos látni, hogy honnan indult, és most hol tart.

- A nehéz helyzetben lévő fiataloknak is segítségül szolgálhat ez, mert nem tudni, hogy mit hozhat a jövő.

Egy évvel korábban természetesen Van Dijk, Robertson és a többiek is lesújtva fogadták azt, hogy Kijevben csak az ezüstérmet szerezték meg.

- Amit a madridi döntő előtt éreztem, az az volt, hogy nem akarok még egyszer sorban állni az ezüstéremért - mondta Van Dijk. - Ez a világ egyik legrosszabb érzése.

- Úgy gondoltam a Tottenham elleni meccs előtt, hogy muszáj megcsinálnunk, bármit meg kell tennünk a győzelemért. A győzelem pedig egy olyan dolog, amit sosem felejtessz el.

- Nem sok játékos nyeri meg karrierje során a Bajnokok Ligáját, de mi megcsináltuk. Úgy érzem, emiatt mindig emlékezni fognak ránk a Liverpool történelmében.

Ezt biztosan jól érzi. Csak bele kell hallgatnia meccsnapon a szurkolók éneklésébe az Anfielden, miként éreztetik szeretetüket a hőseik felé. Van Dijk dala népszerű, de Robertson, Wijnaldum, Roberto Firmino, Sadio Mané és Mo Salah is rendelkezik 1-1 dallal.

- Büszke vagyok, igen! - mondta Van Dijk. - Ez az egyetlen dolog, amit tudok erről mondani.

- Nagyon büszke vagyok, hogy a képességeinkkel ennyi embert boldoggá tudunk tenni. Ez olyan dolog, amit élvezek. Játékosként, az egyetlen dolog, amit tudunk tenni, hogy mindent kiadunk magunkból, és úgy érzem, hogy ezt a szurkolóink is megteszik értünk.

Igenám, de mit gondol a menedzserről? Mit gondol arról az emberről, aki minden követ megmozgatott azért, hogy ő végül a Liverpool játékosa legyen?

- Különleges kapcsolatot ápolok vele - fogalmazott Van Dijk. - Mindig hálás leszek neki, hogy mindent megtett azért, hogy ideigazoljak.

- Fantasztikus személyiség, olyan menedzser, akinek konkrét terve van. Rendkívül jól kezeli a játékosokat. Mindig megtalálja a legjobb szavakat arra, hogy buzdítson minket.

- Most minden klappol a klubnál: a filozófia, a személyzet, az edző, a játékosok. Minden flottul működik. Szerintem a szervezettség és a jó hangulat elengedhetetlen ahhoz, hogy még többet tudjunk elérni a pályán.

A jelek szerint jó úton halad a Liverpool. A Premier League-ben is a csúcsra érhetnek idén, és Európában is lehet még sikerélményük.

Van Dijk tündérmeséje pedig tovább íródik. Megadta magának a szükséges időt arra, hogy a legjobbak között szerepeljen, de a fejlődése így is töretlen maradt.

- Jelenleg nincs jobb hely számára a világon - fogalmazott Scott Brown. Pieter Huistra - akinél profiként debütál a Groningenben - szerint ő tette fel újra Hollandiát a futball térképére.

Lennon pedig ennél is tovább ment.

- Szerintem ő azon az úton van, hogy a valaha volt legjobb legyen - mondta.

Lehet ennél nagyobb dicséretet kapni?

A cikk lejjebb folytatódik

Mindenesetre nem rossz, hiszen ő "csak" egy középhátvéd...

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!