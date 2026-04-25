ÉLŐ! Folytatódik a harc a BL-indulásért, Szoboszlaiék megtörnék az átkot

Legutóbb februárban fordult elő, hogy a Liverpool két egymást követő tétmeccsen is győztesen hagyja el a pályát. Szombat délután ezt ismételheti meg Arne Slot csapata, hiszen az Everton elleni győzelem után (ahol Szoboszlai adta a mindent eldöntő gólpasszt) a Crystal Palace-szal szemben jöhet az újabb siker az Anfielden.

Nem vár azonban könnyű találkozó Kerkez Milosékra, ugyanis egy olyan ellenfél érkezik a Mersey-partjára, amelyet ebben a szezonban három alkalommal sem sikerült legyőznie a Liverpoolnak. Az idény első meccsén, a Szuperkupa döntőjében büntetőpárbajban maradt alul Arne Slot együttese a Crystal Palace ellen, a Premier League 6. fordulójában pedig 2-1-re győztek a Sasok a Selhurst Parkban. A harmadik találkozón súlyos, 3-0-ás vereséget szenvedett a Pool a Ligakupa nyolcaddöntőjében, így Szoboszlaiék megtörnék az átkot a Palace ellen, ami a BL-indulás szempontjából is komoly jelentőséggel bír.

A Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll 33 forduló után a Premier League-ben 55 megszerzett ponttal, mögötte a Brighton öt ponttal van lemaradva a Vörösöktől egy mérkőzéssel többet játszva. Így egy győzelemmel óriási lépést tehet Arne Slot együttese a minimális cél eléréséhez, hiszen nyolc pontra nőhet a csapat előnye négy fordulóval a bajnokság vége előtt a Brightonnal szemben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.