A Barcelona nem akármilyen előszezont tervez, képben a Liverpool is!

Barcelona azt fontolgatja, hogy kéthetes edzőtábort tart Birminghamben a nyári előszezonban, majd a túrát egy nai­robi felkészülési meccsel zárja a Liverpool ellen, vagy egy marokkói találkozóval egy helyi csapat ellen – számolt be róla a Sport.

A Barcelonánál már javában tervezik az előszezont

A szezon egyik legjobban várt pillanata – szurkolók és játékosok számára egyaránt –, hogy kiderüljön, hol készül a csapat a következő idényre. Csütörtök délelőtt, a klubvezetőség ülésén ez volt az egyik központi téma.

Az egyik oldalon a szakmai stáb – élén Hansi Flickkel – egy közeli, kényelmes helyszínt preferálna, minimalizálva az utazással járó terhelést, és biztosítva a megfelelő edzéskörülményeket.

A klubvezetés ugyanakkor fontosnak tartja a nemzetközi jelenlét erősítését is, természetesen a szakmai szempontok figyelembevételével.

Edzőtábor Angliában

Az egyeztetések után jelenleg az angliai edzőtábor tűnik a legvalószínűbb opciónak, nagyjából két hétre. Ez ideális kombinációt kínálna a minőségi létesítmények és a versenyképes környezet között. A tervek szerint július 30-án egy felkészülési mérkőzést játszanának Birminghamben, és további angliai meccs sem kizárt.

A folytatás Afrikában Szoboszlaiék ellen?

Az edzőtábor után két forgatókönyv van napirenden. Az egyik szerint a csapat Kenyába, Nairobiba utazna, ahol augusztus 8-án csapna össze a Liverpoollal – ezt a találkozót rengetegen követnék világszerte.

A másik lehetőség egy augusztus 5-i marokkói találkozó egy helyi ellenféllel, ami a földrajzi közelség miatt szintén vonzó opció.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai római vakációja kiverte a biztosítékot Liverpoolban.

