Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Tömeges távozás a Liverpoolnál? – Slot komoly változtatásokra készül

Jelentős keretátalakítás előtt áll a Liverpool FC, miután sajtóértesülések szerint több meghatározó játékos is távozhat a nyári átigazolási időszakban. Az új vezetőedző, Arne Slot a hírek alapján komoly átszervezésbe kezdhet, amely nemcsak a keret mélységét, hanem a kezdőcsapat szerkezetét is érintheti.

A skysports.com beszámolója szerint a klub hajlandó lenne megválni többek között Cody Gakpotól, Joe Gomeztől, Alexis Mac Allistertől és Federico Chiesatól is, ami jól jelzi, hogy nem csupán kiegészítő játékosokról van szó. A potenciális távozók köre azonban itt még nem ér véget: kérdéses Curtis Jones, Andy Robertson és Ibrahima Konaté jövője is, akik szintén elhagyhatják az Anfieldet.

A legnagyobb veszteséget ugyanakkor már biztosan el kell könyvelnie a klubnak, hiszen Mohamed Szalah bejelentette, hogy a szezon végén távozik. Az egyiptomi támadó évek óta a Liverpool egyik legfontosabb játékosa volt, így pótlása kulcskérdés lesz a következő idény előtt.

Nemcsak a pályán, hanem a háttérben is történhetnek változások: a hírek szerint a sportigazgató, Richard Hughes, valamint a Fenway Sports Group futballért felelős vezetője, Michael Edwards iránt is érdeklődés mutatkozik a szaúdi ligából.

A Liverpool eközben már dolgozik az erősítéseken is. Slot egyik fő célja a védekező középpálya megerősítése, erre a posztra több játékos is képbe került: a Brightonból Carlos Baleba, a Crystal Palace-ból Adam Wharton, a Nottingham Forestből Elliot Anderson, míg a Real Madridtól Eduardo Camavinga neve is felmerült.

A következő hónapok így meghatározóak lehetnek a Liverpool jövője szempontjából: egy átgondolt építkezés új korszak kezdetét jelentheti az Anfielden, míg egy túlzottan radikális átalakítás komoly kockázatokat is hordozhat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

