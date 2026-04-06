Betelt a pohár a Liverpool-drukkereknél, tüntetést szerveznek az Anfieldre!

A Liverpool hivatalos szurkolói szervezete, a Spirit of Shankly, tiltakozássorozatot jelentett be a klub jegyáremelési tervei miatt. Az akciók már a következő hazai mérkőzésen, a Fulham elleni szombati bajnokin megkezdődnek, és nemcsak az Anfielden belül, hanem a stadionon kívül is hangot adnak felháborodásuknak.

Az Athletic beszámolója szerint a szurkolói csoport arra is felszólította a drukkereket, hogy lehetőség szerint ne költsenek pénzt a stadionon belül, valamint halasszák el a bérletmegújításokat, ezzel is nyomást gyakorolva a klub tulajdonosára, a Fenway Sports Groupra.

A szombaton újabb pofonba beleszaladó Liverpool nemrég jelentette be, hogy az inflációhoz kötött jegyáremelést vezet be a következő három szezonra. A 2026–27-es idényben például háromszázalékos drágulás várható. A döntés viszont komoly felháborodást váltott ki a szurkolók körében. A Liverpool Szurkolói Tanácsa korábban két évre szóló árstopot javasolt, ám ezt a klub nem fogadta el. A Spirit of Shankly ezt követően online fórumot tartott, valamint felmérést végzett a drukkerek körében, mielőtt összehangolt fellépésről döntött volna más szurkolói csoportokkal.

A klub ugyan azzal érvel, hogy a meccsnapi működési költségek az elmúlt években jelentősen – mintegy 85 százalékkal – emelkedtek, a szurkolók szerint azonban a médiabevételek és a kereskedelmi bevételek bőven fedeznék a kiadásokat, így nincs szükség a jegyárak további növelésére.

A szurkolói csoport szerint a mostani döntés veszélyes precedenst teremthet nemcsak a Liverpool, hanem az egész angol futball számára. Ha a terv megvalósul, három éven belül már az ötödik áremelés jöhet hat szezon alatt, ami akár 70 font körüli jegyárakat és 1000 font feletti bérletárakat eredményezhet.

