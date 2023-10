Litvániában nem részesülnek szíves fogadtatásban a megrészegült magyar szurkolók

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

„A szurkoló beengedése megtagadható, ha egyértelműen alkoholos befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedése egyéb függőséget okozó szer által befolyásolt” – áll a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közleményében, amit nemzeti tizenegyünk kedd esti, Litvánia elleni mérkőzése előtt adott ki a szervezet.

A szerbek elleni győzelem után kedd este Litvániában lép pályára a magyar válogatott, Kaunasban Marco Rossi legénysége bebiztosíthatja az Európa-bajnoki részvételt.

A litvániai találkozó előtt közleményt adott ki a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ):

„A mérkőzést magyar idő szerint 20.45-kor, helyi idő szerint 21.45-kor rendezik Kaunasban, a Dariaus ir Girėno Stadionban. A mérkőzésre megvásárolt jegyek a stadionban való belépésre jogosító hivatalos belépők. Figyelem! A stadionba történő beléptetést átvizsgálás előzi meg; az arc eltakarása, szúró- és vágóeszköz vagy pirotechnikai eszköz birtoklása szabálysértésnek minősül. Kérjük, ne vigyenek be magukkal a mérkőzésre rágalmazó tartalmú plakátokat, transzparenseket, illetve tiltott, vagy intoleranciára uszító jelképeket vagy az emberi jogok elnyomására buzdító tartalmú plakátokat, ne vigyenek be a stadion területére tiltott tárgyakat, amelyek a stadion bejáratánál fel lesznek tüntetve; tartsák be a pirotechnikai eszközök stadionba történő bevitelére vonatkozó tilalmat. A szurkoló beengedése megtagadható, ha egyértelműen alkoholos befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedése egyéb függőséget okozó szer által befolyásolt” – olvasható a szövetség kommünikéjében.